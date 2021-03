”Ingen stress att dra härifrån för att spela i SHL”

Oskar Stål Lyrenäs har fått ett stort genombrott i Mora den här säsongen och ligger trea i skytteligan med sina 24 mål.

Trots intresse från SHL känner han dock inget behov av att flytta till högstaligan.

– Jag har hittat tillbaka till glädjen till hockeyn igen här och då har jag ingen stress att hitta något nytt, säger 22-åringen till hockeysverige.se.

Mora IK har varit en av säsongens stora överraskningar den här allsvenska säsongen.

De inledde en lite ombyggnation inför årets säsong med en sprillans ny huvudtränare i form av Johan Hedberg samt ett väldigt ungt lag, med en snittålder på endast 23 år. Dalalaget har även i princip inte värvat någonting under säsongens gång, förutom lånespelare, något som är unikt inom svensk ishockey.

Mora tippades därmed få slåss i nedre delen av tabellen och enligt de flesta experter skulle det oerfarna laget få svårt att ens ta sig till slutspel.

I går fullbordade de dock överraskningen genom att säkra en topp sex-plats och därmed direktkvalificera sig till kvartsfinalspel.

En av målskyttarna i gårdagens vinst mot Södertälje, Oskar Stål Lyrenäs, menar att det är en härlig känsla att ha grejat en topplacering i Hockeyallsvenskan.

– Otroligt skönt. Vi har ju haft det som mål nu så riktigt skönt att vi kunde säkra det i går. Vi vill ge oss de bästa förutsättningar inför det som komma skall, säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

– Nu har vi grejat topp sex och det ville vi men nu har vi samtidigt tänkt på att ta tredjeplatsen. Vi ska ge en ärlig chans och göra allt för att försöka ta oss så långt det går.

Gårdagens 3-1-seger mot SSK var extra speciell eftersom att lagen just nu ligger fyra och femma med två omgångar kvar att spela. Det finns därmed en stor chans att lagen möts direkt i kvartsfinal om ett par veckor.

– Vi sade det inför matchen i går att det kan vara ett lag vi kan ställas mot. Då ville vi göra en bra match och sätta vårt spel för vad som komma skall om det nu blir Södertälje, säger Stål Lyrenäs.

”EN MOROT ATT BEVISA ATT VI ÄR ETT BRA LAG”

Mora IK ligger för tillfället femma i den allsvenska tabellen men kan hamna allt mellan trea och sexa under de två sista omgångarna.

Oskar Stål Lyrenäs, som har varit en av lagets ledande spelare offensivt, försöker här förklara vad som har gjort att Mora har kunnat överraska den här säsongen.

– Det var inte många som trodde på oss inför säsongen. Det var verkligen många som tvekade på oss och trodde att vi skulle harva på nedre halvan.

– Det har blivit en morot att bevisa alla att vi är ett otroligt bra lag med otroligt många skickliga och bra hockeyspelare som kanske inte har fått ut sin fulla potential tidigare.

– Vi har kommit ihop otroligt bra som grupp. Johan (Hedberg) har satt upp en plan och ett spelsystem som alla har köpt och spelar efter. Vi hjälper varandra och göra varandra bättre.

– Samtidigt har vi otroligt roligt tillsammans, det tror jag är en stor faktor varför det gått så bra också. Alla funkar bra tillsammans och vi jobbar otroligt hårt på träningarna.

Johan Hedberg.

Just sammanhållningen inom gruppen är något som den 22-årige forwarden framhäver som en viktig del i lagets framgång.

– Alla vill uppåt i sina karriärer och det vill Mora som klubb också så det har varit en bra match för oss unga. Alla vill verkligen framåt och uppåt. Det är en drivkraft för oss och det är också därför det har blivit så bra fart. Det märks på träningarna och så också att alla verkligen vill visa upp sig och vara med och bidra.

”JOHAN HAR HJÄLPT MIG MYCKET”

Oskar Stål Lyrenäs själv har också haft en framgångsrik säsong och ligger fyra i den interna poängligan med 43 poäng (24+19) på 46 matcher hittills. En klar förbättring mot fjolåret då han stod för 19 poäng på 51 matcher.

Han har tagit ett stort steg framåt i sin utveckling vilket legat till grund till genombrottet.

– Jag tycker att jag har mina styrkor i det offensiva spelet och då när det går bra för laget så går det också bra för en själv. Jag har fått otroligt stort förtroende av Johan där jag får spela mitt spel och göra det jag är bra på.

– Jag får också spela med två otroligt bra spelare i Ludvig Larsson och Lukas Wernblom. Vi hjälper varandra bra samtidigt som vi också har väldigt roligt tillsammans. Vi alla tre vill spela hockey och ha mycket puck för att skapa lägen. Vi hjälper varandra för att ta oss så långt vi kan för att vi vill skapa något gjort bra här.

Wernblom, Larsson och Stål Lyrenäs passar ihop.

Hans 24 mål är bäst av alla i Mora och ger en tredje plats i den allsvenska skytteligan. Endast Jonathan Dahlén och Henrik Björklund har skjutit fler mål den här säsongen.

– Jag har alltid varit en målskytt med ett bra skott. Sedan gäller att ha lite flyt också och lyckas pilla dit några puckar för att få självförtroende. När man får spela mycket så gäller det att ta vara på chansen också. Jag är nöjd med vad jag har presterat men samtidigt tycker jag ändå att det finns mer att plocka ut av mig själv.

Vad mer finns det att hämta i ditt spel?

– Jag kan bli mycket jämnare över 60 minuter och vara en pålitlig spelare. Jag tycker att jag har stora kliv där också men det känns som att det finns förbättringspotential där. Bli mer aktiv i spelet och jag har en del saker som jag kan förbättra ganska mycket för att ta nästa kliv.

Är det något speciellt som du förbättrat under årets säsong?

– Jag spelar väl lite mer på insidan i stället för att bara vara på utsidan, det kan jag göra ännu mer. Jag har tagit steg i rätt riktning och Johan har hjälpt mig mycket där, att inte välja den bekväma situationen utan åka in i de tuffa lägena, Försöka ta sig in på mål för det är där puckarna ska in sen ändå. Bli mer rakare på mål helt enkelt.

”Det spelar ingen roll vilken ålder du är i, gör du bra saker så får du spela. Johan ger stort förtroende om du spelar bra. Det är en tränare som verkligen tror på dig”



Oskar Stål Lyrenäs om tränaren Johan Hedberg.

Den Umeåfostrade forwarden lämnade sin moderklubben Björklöven under fjolårssäsongen och flyttade då till Tingsryd där han fick ett litet lyft och inför årets säsong gick flyttlasset till Dalarna där genombrottet har kommit.

Vad har flytten till Mora betytt för din utveckling?

– Det har betytt mycket. Jag har fått otroligt stort förtroende där jag också känner att jag kan utnyttja mina styrkor. Johan har också betytt mycket och hjälpt mig att ta de här stegen.

– Det spelar ingen roll vilken ålder du är i, gör du bra saker så får du spela. Johan ger stort förtroende om du spelar bra. Det är en tränare som verkligen tror på dig och trycker på saker för att hjälpa dig att bli bättre. Det är många spelare i vårt lag som har utvecklats otroligt mycket.

För två år sedan, i Björklöven, sköt 22-åringen sex mål i Hockeyallsvenskan. I fjol blev det tolv mål från Stål Lyrenäs klubba och den här säsongen har det blivit 24 mål än så länge. Han har därmed fördubblat sin målskörd tre säsonger i rad.

Ska man förvänta sig 48 mål från dig nästa säsong då?

– Det blir nog svårt, säger han med ett skratt:

– Jag vill fortsätta bygga vidare på det jag startat. Samtidigt vet jag att kan bli mycket bättre. Jag har tagit ett kliv åt rätt håll men det finns mer förbättringspotential. Men 48 mål blir nog svårt.

Du har två mål upp till skytteligaledaren Henrik Björklund, blir det en drivkraft för dig att försöka gå om och ta segern under de två sista omgångarna?

– Det är klart att det hade varit kul men det är ingenting som jag lägger fokus på nu. Jag vill vara med och bidra för att hjälpa laget att vinna sedan exakt hur många mål jag slutar på spelar inte så stor roll. Så länge laget tar tre poäng så är jag nöjd och om jag kan pilla in någon puck så är det extra roligt.

”BARA GLAD ATT FÅ SPELA HOCKEY”

Gör man så bra ifrån sig i Hockeyallsvenskan som Oskar Stål Lyrenäs har gjort den här säsongen så blir det oundvikligt att det kommer intresse från spel i högre ligor, främst SHL.

22-åringen känner dock inget behov av att skynda sig upp till SHL.

– Det har funnits lite intresse men jag har fullt fokus på att göra det så bra som möjligt här och hjälpa Mora. Jag har kontrakt med Mora även nästa säsong. Vi har startat en bra resa och vi trivs och har roligt tillsammans. Jag känner ingen stress att flytta någonstans. Jag är bara glad att få spela hockey, det här är ju egentligen första året som jag får spela ut, förutom i Tingsryd i slutet i fjol då också.

Du har inte bråttom att spela i SHL om Mora inte skulle gå upp då?

– Nej, jag har ingen stress att dra härifrån bara för att få spela i SHL. Jag är bara glad att få spela hockey. Jag har hittat tillbaka till glädjen till hockeyn och då har jag ingen stress att hitta något nytt.

"Första året som du får spela ut", säger du. Menar du att du inte riktigt fått chansen fullt ut i tidigare klubbar (Modo och Björklöven) då?

– Det är svårt att säga. Jag har spelat i otroligt bra lag tidigare och kanske inte riktigt tagit chansen när man har fått den. Det har jag tagit lärdom av själv och det har stärkt mig både som person och som hockeyspelare, att ta chansen när man får den och göra något bra av det.

”Vi har startat en bra resa och vi trivs och har roligt tillsammans. Jag känner ingen stress att flytta någonstans”



Oskar Stål Lyrenäs om framtiden i Mora.

Nu är det alltså fullt fokus på Mora IK för Oskar Stål Lyrenäs. De har två matcher kvar att spela av årets grundserie innan kvartsfinalspel väntar för dalaklubben.

De kan hamna allt mellan trea och sexa efter de här två sista matcherna.

Är det fullt fokus på att förbereda sig så bra som möjligt inför slutspelet nu?

– Vi har två matcher kvar här där vi verkligen vill visa att vi fortfarande är ett bra lag. Jag tror inte att det bara är att koppla av och sedan trycka på en knapp när slutspelet börjar.

– Det handlar om bra vanor varje dag inför slutspelet. Vi tar en match i taget och sedan får vi se vart det hamnar i slutspelet. Men vi kommer inte vara nöjda nu utan vi ska visa att vi hör hemma där uppe.

Vad talar för Mora när kampen om SHL-platsen drar igång?

– Jag tror att vi kommer in som en underdog och har inte så stor press på oss. Vi har bevisat att vi är ett otroligt tufft lag att möta och vi åker väldigt mycket skridskor och gör det jobbigt för motståndarna.

– Vi kan vara farliga i ett slutspel och har visat att vi kan rå på nästan alla lag i serien. Det kommer bli några roliga veckor framöver. Vi ska göra allt för att gå så långt som möjligt, avslutar Oskar Stål Lyrenäs.

