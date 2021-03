Söndagens resultat i Hockeyallsvenskan gör att allt är klart trots att det återstår några omgångar. Det blir Kristianstad och Väsby som får spela jumbofinal om att slippa åka ur. Blir det respass för Väsby kan man fråga sig vad den allsvenska svängen egentligen var värd.



Var det verkligen så här det skulle bli?



Det var klang och jubel i Väsby i somras när Karlskrona berövades sin elitlicens och kastades huvudstupa ner i Hockeyettan med bieffekten att finalsegrarna flyttades upp. Stockholmarna tyckte att man var sååå värda att avancera efter den säsong man genomfört och det kanske man var också.



Men så här i backspegeln är frågan om det verkligen blev så bra.



När Väsby under några säsonger byggde om och gick från att vara ett genant eliteprospects-haveri till att faktiskt vara ett av Hockeyettans allra bästa lag gjorde man det med en tydlig identitet och en tydlig plan.



Sportchefen Tom Tärnström hade en stark stomme till förfogande och byggde kring killar med anknytning till Stockholm. Spelaromsättningen var ganska modest och sakta men säkert byttes pusselbit mot pusselbit för att förstärka laget. En imponerande strategi som visade sig vara framgångsrik.



Men sådana tankar har den lilla klubben fått kasta helt överbord sedan man hastigt och (faktiskt) mindre lustigt hissades upp till Hockeyallsvenskan.



Att man var tvungna att förstärka inför sitt nya äventyr är en självklarhet. Det var rimligt att omedelbart låna ut en femma till Hockeyettan och ersätta med spelare som hade lite mer erfarenhet av den nya nivån. Men under säsongens gång har det mer eller mindre utvecklats till en parodi.



Ett tag gick det knappt en dag utan att det basuneras ut någon nyhet om spelare in och ut i Väsby.



Det har varit spelare från Kanada, USA, Ryssland, Italien, Hockeyettan och några lån. Så långt ifrån den där kärntruppen som Väsby faktiskt utgjorde från början. Man har blivit ett ansikte för spelaromsättning.



Till vilken nytta kan man fråga sig nu när det ändå vankas kval.



Nu vill jag absolut inte påskina att klubben skulle ha klarat sig bättre om de rakt upp och ner behållit merparten av sin Hockeyettan-trupp och vågat tro på den. Man förstärkte förstås för att man insåg att man hade ett behov av att göra det.



Men rent krasst har laget vunnit 15 av 49 matcher (elva under ordinarie tid) och parkerar under kvalstrecket i den allsvenska tabellen.



Kvaliteten har successivt blivit bättre, men det är inte direkt så att man har revolutionerat sin nya serie genom allt laborerande med truppen och någonstans kan man ju börja fundera på om det inte hade varit roligare för fansen att ligga sist med ett hemvävt lag som man byggt på länge och vågat tro på än att kvala med en legion där det stått olika namn på tröjorna varje kväll.



Det finns klubbar vars enda identitet är att värva stort och konstant byta allt som bytas kan. Men när det kommer till Väsby var det en filosofi som man aktivt hade sökt sig bort ifrån under sina starka år i ettan.



Säsongen i Hockeyallsvenskan har inte varit något annat än ett lappande och lagande och det signalerar egentligen bara att man rent krasst inte var redo för att ta det där efterlängtade steget.



Nu kommer det bli play-out-spel mot Kristianstad och frågan är vilken av klubbarna som egentligen står bäst rustad för ett återsteg till Hockeyettan?



Skulle Väsby åka ur nu, då kanske det inte var så himla lyckat med det där frikortet till Hockeyallsvenskan trots allt. För vad fick man? En säsong i totalt kaos, utan publik på läktarna och där filosofin som varit klubbens lyft mot toppen fullständigt övergavs.



Skulle man hamna i Hockeyettan igen, var tar man vid då?

