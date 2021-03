Svenskbacken bröt poängtorkan – i storsegern

Marcus Pettersson har förvisso inte gjort sig känd som någon poängmaskin under sin tid i NHL, men den elva matcher långa poängtorka han gick in till nattens möte med New York Rangers var den tredje längsta i hans fyra säsonger långa NHL-karriär.

Därför var det nog extra skönt för den Skellefteåfostrade backen när han i nattens 5–1-seger över New York Rangers lyckades skriva in sig i poängprotokollet med en andraassist till Jevgenij Malkins 4–1-mål i den tredje perioden.

Assisten var Petterssons andra poäng den här säsongen, då han i mitten av januari noterades för säsongens hittills enda mål i en 4–3-seger över Washington.

ZIBANEJAD MÅLSKYTT

Mika Zibanejad blev den ende i Rangers som lyckades skriva in sig i målprotokollet, då han endast en minut och 18 sekunder in i matchen lyckades spräcka Casey DeSmiths nolla.



Där var det också slut på det roliga för Rangers, som fick se hemmalaget gå ifrån till en säker 5–1-seger.

– Det var precis den starten vi ville ha, att få ett tidigt mål. I slutändan spelade det dock ingen roll. Vi måste bara gå vidare, säger Zibanejad till nhl.com.



Matchens stora behållning var annars Kasperi Kapanen i Penguins, som noterades för ett mål och två assist i matchen.

– Mycket av credden ska gå till mina medspelare. De ger mig chanser att spela fram dem eller för mig att göra mål, säger Kapanen.



Pittsburgh Penguins – New York Rangers 5–1 (3–1, 0–0, 2–0)

Pittsburgh: John Marino (1), Kasperi Kapanen (6), Sidney Crosby (8), Jevgenij Malkin (6), Zach Aston-Reese (5).

New York: Mika Zibanejad (3).