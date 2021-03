Bröt förlustsviten – efter doldisens stormatch

Med fem raka förluster i bagaget gick New Jersey Devils inte in till nattens match mot Boston Bruins med det bästa av självförtroende. I de två föregående matcherna hade laget släppt in sex mål i vardera match mot New York Rangers – och mot Boston ville man få stopp på blödningen.

Det kan man lugnt säga att de fick.

Tack vare en storspelande doldismålvakt i Scott Wedgewood och en uppoffrande försvarsspel lyckades Devils nolla Bruins med 1–0.

– Vi har varit inne i den dålig period den senaste tiden. Vi pratade om det i morse och pratade om vad vi ville göra defensivt och vi lyckades med vårt mål, säger Wedgewood till nhl.com.



RÄDDADE 40 SKOTT

Wedgewood räddade 40 skott i matchen, vilket var hans första match sedan en strafförlust mot Buffalo den 30 januari.



– Vi höll dem på utsidan under dem större delen av matchen och när de väl fick chansen gjorde vi jobbet att ta bort deras klubbor. Det gav resultat, säger Wedgewood.



Nollan var den 28-årige kanadensarens andra för säsongen och fjärde totalt i sin 30 matcher långa NHL-karriär.

Matchens enda mål föll med fyra och en halv minut kvar att spela av den tredje perioden, då Kyle Palmieri lyckades vara sist på pucken efter en tilltrasslad situation framför Tuukka Rask i Boston-målet.

– Vi behövde gå ut och spela med desperation och tävla. Det var precis vad vi gjorde och vi som grupp kan vara stolta över vad vi åstadkom i kväll, säger Palmieri.



Boston Bruins – New Jersey Devils 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Boston: -

New Jersey: Kyle Palmieri (4).