Att skriva långa och dyra kontrakt kan ofta slå snett i NHL – speciellt om spelaren underpresterar.

Det finns flera sådana exempel och här listas tio spelare som har floppat efter att de tecknat ett lukrativt avtal.

Att skriva långa kontrakt är alltid en 'gamble' för NHL-klubbarna då det är omöjligt att veta hur bra eller dålig en spelare kommer vara flera år in i framtiden. Risken finns alltid för att en spelare tappar kraftigt i prestation och blir nästintill oduglig – samtidigt som de har flera år kvar på sitt kontrakt.

De senaste åren har det funnits en del spelare som har sett ut att floppa nästan direkt efter att ha skrivit stora kontrakt, till exempel Matt Duchene, Jacob Trouba och Sergej Bobrovskij. I dessa fall kan det dock ännu vara lite tidigt för att bedöma hur det kommer bli eller så har spelaren i fråga studsat tillbaka den här säsongen efter ett svagt fjolår.

På den här listan behandlas spelare som har skrivit stora, dyra kontrakt med en klubb för att sedan underprestera totalt vilket lett till försämrad status hos klubben – eller att spelaren i fråga helt enkelt har fått lämna laget.

Vi kommer även endast behandla spelare som har skrivit kontrakten i nära mannaminne, så nej vi kommer inte att få se Rick DiPietro på den här listan.

Notera att det inte alltid behöver vara spelarens fel att saker och ting inte stämt efter att de skrivit det stora kontraktet. I vissa fall kan det helt enkelt vara så att klubben erbjudit alldeles för mycket och satt sig själva i en rävsax där spelaren endast kan floppa utifrån den lön han får.

Det finns såklart fall där en spelare "slutar försöka" (lite hårt uttryckt kanske) efter att de fått sina stora pengar eftersom de är garanterade nästan allt oavsett vad. Eftersom att det är vanligt att en spelare överpresterar när de är i ett kontraktsår så är det inte ovanligt att de därefter börjar underprestera efter att de fått pengarna de var ute efter, men så behöver det så klart inte alltid vara.

Här är tio spelare som floppade efter att ha skrivit långa (minst fem år) och dyra kontrakt:

David Clarkson, Toronto Maple Leafs

Vi börjar starkt med ett av de märkligaste kontrakten på den här listan. Clarkson var en skicklig grovjobbare i New Jersey Devils under flera år som främst var duglig i en tredjekedja. Säsongen 2011/12, när Devils gick till Stanley Cup-final, fick kanadensaren ett stort lyft i produktion och sköt 30 mål, hans överlägset bästa notering i karriären. Lockoutsäsongen därefter följde han upp det med 24 poäng på 48 matcher, en hyfsad notering jämfört med vad han hade presterat tidigare säsonger.



David Clarkson valde då att inte stanna i New Jersey utan 2013 bestämde han sig för att testa vingarna på free agent-marknaden. Clarkson måste haft en väldigt skicklig agent för han lyckades förhandla sig till ett sjuårskontrakt värt 5,25 miljoner dollar per säsong med Toronto Maple Leafs. Ett ofattbart stort kontrakt för en rollspelare som Clarkson ändå främst ses vara.

Med ett sådant kontrakt var förväntningarna höga på forwarden men han lyckades inte alls motsvara dem, och det var väl i princip omöjligt. Första säsongen i Toronto blev det endast fem mål och elva poäng på 60 matcher för ”grindern” som även hade en undermålig säsong därefter med blott 15 poäng på 58 matcher. Maple Leafs insåg sitt misstag trejdade då snabbt bort Clarkson till Columbus i utbyte mot Nathan Horton. I Columbus var David Clarkson både petad samt väldigt skadedrabbad.

Inför säsongen 2016/17 misslyckades han med sin läkarundersökning och tilläts därför inte ansluta till Blue Jackets. Han placerades då på långtidsskadelistan och ställde in säsongen, vilket även blev slutet på hans karriär. Därefter har David Clarksons kontrakt trejdats runt inom NHL då Columbus skickade det till Vegas i en trejd för att Golden Knights skulle välja William Karlsson i expansionsdraften och inte någon av deras bättre spelare (och vi vet ju alla hur det gick…) Clarksons kontrakt, som gick ut 2020, återvände sedan till Toronto i en trejd med Vegas. David Clarkson fanns alltså fortfarande ”i boken” hos någon NHL-klubb under fyra säsonger trots att 36-åringen inte spelade en enda match efter 2016.

David Clarkson.Foto: Arkiv



Loui Eriksson, Vancouver Canucks

Loui Eriksson hade redan börjat visa tecken på nedgång i produktion efter sina succéår i Dallas Stars i början av 2010-talet. 70-poängsspelaren var helt enkelt inte där längre utan i Boston Bruins kom han ”bara” upp i 37 och 47 poäng under sina två första år. När han klev in i sitt kontraktsår så exploderade dock svensken med 30 mål och 63 poäng.

Det ledde till att Vancouver Canucks var villiga att pröjsa upp en rejäl slant för att få upp göteborgaren till British Columbia 2016. Canucks gav Kung Loui ett sexårskontrakt värt sex miljoner dollar per säsong och tanken var att Eriksson skulle spela bredvid Sedinbröderna då trion hittat väldigt bra kemi när de spelat tillsammans med Tre Kronor.

Det funkade dock inte alls och Loui Eriksson hade stora problem att producera på samma sätt i Vancouver. Hans poängrad efter det maffiga kontraktet lyder: 24, 23, 29, 13. Eriksson har visserligen ändå visat sig vara en duglig spelare i fjärdekedjan och bra i det defensiva arbetet men det var inte det som Canucks slantade upp pengarna för. Vancouver har sedan aktivt försökt trejda bort sig Louis kontrakt utan framgång och den här säsongen har 35-åringen främst fått se sig själv vara utanför truppen då han endast har spelat fem matcher. Loui Eriksson har även kontrakt med Canucks nästa säsong men så som det ser ut nu lär han inte tillhöra laget då längre.

Loui Eriksson.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



Jeff Skinner, Buffalo Sabres

Vi går över till det nyaste, och dyraste, kontraktet på den här listan.

Jeff Skinner var en skicklig mål- och poänggörare i Carolina Hurricanes under flera år men såg aldrig riktigt ut att ta det där steget till att bli en storstjärna för ”Canes”. Då trejdades han i stället bort till Buffalo Sabres. Inledningsvis såg det också ut som att Skinner skulle kunna lyfta rejält i sin nya klubb.

Under debutsäsongen i Sabres fann forwarden riktigt fin kemi med superstjärnan Jack Eichel vilket ledde till att han sköt 40 mål, hans bästa notering i karriären, och landade på 63 poäng. Då bestämde sig Buffalo för att Skinner var värd en liten löneförhöjning. Med liten menar jag en väldigt stor lönehöjning. De sajnade kanadensaren till ett åttaårskontrakt värt nio miljoner dollar per säsong! Han är därmed den 24:e bäst betalde spelaren i hela NHL.

I fjol, säsongen efter att kontraktet kickade igång, så föll Skinner av en klippa sett till produktion och sköt endast 14 mål och 23 poäng på 59 matcher. Den här säsongen har 28-åringens situation blivit ännu sämre då han är mållös efter 17 matcher, får harva nere i fjärdekedjan samt har varit petad i ett antal matcher.

Buffalo har satt sig i en rejäl rävsax med detta kontraktet då man ska betala nio miljoner dollar ända fram till 2027 för en spelare som just nu knappt ens tar plats i laget. Det är kontrakt som förmodligen är helt otrejdbart och ett utköp vore väldigt dyrt så Sabres har ett jätteproblem att lösa.

Jeff Skinner.Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



Kyle Okposo, Buffalo Sabres

Till en annan knäpp Sabres-värvning. Kyle Okposo var en ledande spelare i New York Islanders som stått för sköt över 20 mål tre gånger och över 50 poäng fyra gånger under sina år på Long Island. När Free Agent-marknaden öppnade 2016 så var det Buffalo Sabres som lade vantarna på powerforwarden och sajnade honom till ett sjuårskontrakt värt sex miljoner dollar per säsong.



Efter att han har anslutit till Buffalo har Okposo sedan aldrig nått upp till 20 mål eller 50 poäng igen. Han hade visserligen två dugliga säsonger i Sabres direkt efter att kontraktet skrevs då han sköt 19 och 15 mål samt stod för 45 och 44 poäng men därefter har hans offensiva produktion uteblivit.

Okposo har också fallit ner i hierarkin och främst blivit en tuffing/grovjobbare som spelar i fjärdekedjan. I fjol gjorde han bara 19 poäng på 52 matcher. Precis som resten av Sabres har 32-åringen också haft det tufft den här säsongen då han är mållös och bara har en assist efter 15 matcher. Den amerikanske powerforwarden har ytterligare två år kvar på sitt kontrakt och ett utköp känns troligt.

Kyle Okposo.Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports



Milan Lucic, Edmonton Oilers

I Boston Bruins var Milan Lucic en av NHL:s bästa powerforwards, om kanske inte den bästa. Han retade gallfeber på motståndarna och delade ut tunga tacklingar i var och vartannat byte kändes det som. Samtidigt var Lucic också en kraft att räkna med framåt då han sköt 30 mål en gång och kom över 60 poäng två gånger (nådde även 59 poäng en säsong), vilket är bra siffror för en spelare av hans speltyp. Han trejdades till Los Angeles Kings och spenderade en säsong där innan han blev free agent 2016.

Då kom Edmonton Oilers in och erbjöd Lucic ett sjuårskontrakt värt sex miljoner dollar per säsong. Lönetaksträffen var då kanske inte alltför anmärkningsvärt då han redan tjänade sex miljoner dollar per säsong på hans förra kontraktet. Problemet här var längden på kontraktet. Med den intensiva, hårda spelstilen som Lucic har så innebär det tyvärr oftast att det brukar gå utför ganska tidigt, med tanke på hur det har sett ut för tidigare spelare med liknande spelartyper. Att Milan Lucic skulle vara lika bra som 28-åring (när kontraktet skrevs) som när han är 35 år (när kontraktet tar slut) var alltså inte så troligt.

Dock började hans ”decline” lite tidigare än förväntat. Hans första säsong i Oilers var ganska bra med 50 poäng men då fick han också spela bredvid Connor McDavid och då kan ju nästan vem som helst se bra ut. Efter debutsäsongen i Edmonton började dock Lucic mer och mer snarare se ut som en belastning än en tillgång på isen. Han var långsam, oskarp och helt enkelt inte tillräckligt bra – speciellt inte för de pengarna han tjänade. Det blev bara tre säsonger i Oilers innan han skeppades till Alberta-rivalen Calgary Flames och det är fortfarande ett mirakel att Edmonton lyckades trejda bort det kontraktet. I Calgary har 32-åringen fått ett litet lyft men han är fortfarande bara en skugga (om ens det) av sitt forna jag då han spelade i Boston och LA.

Milan Lucic.Foto: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports



Karl Alzner, Montreal Canadiens

I Washington Capitals var Karl Alzner en defensiv klippa. Det var aldrig någon poängspelare men oj så vital han var för ”Caps” framgångar år ut och år in, ja i grundserien. Han blockerade mer än 100 skott under fem säsonger och 2015/16 täckte han 207 skott på 82 matcher. Backen hade också en fin ”Iron Man-streak” då han inte missade en enda grundseriematch i NHL mellan åren 2010 och 2018. På den tiden spelade han 630 raka matcher, en pålitlighet som verkligen inte ska underskattas!

2017 lämnade han dock Capitals och det måste ha varit smärtsamt för Alzner själv att få se laget han spenderat nio säsonger i vinna Stanley Cup direkt efter att han lämnade och än värre skulle det bli senare.

Karl Alzners högsta lönetaksträff i Capitals var 2,8 miljoner dollar men när han blev free agent 2017 erbjöds han ett femårskontrakt värt 4,625 miljoner dollar per säsong av Montreal Canadiens. Ett stort och fint avtal för backen – men något som ”Habs” fortfarande ångrar än i dag. Alzner spenderade endast EN säsong som en NHL-spelare i Montreal men säsongen därpå, 2018/19, fick han bara göra nio matcher innan han skickades ner till farmarlaget Laval Rocket. Efter att han sattes i AHL så spelade Alzner 87 matcher i farmarligan och endast fem NHL-matcher.

Föga förvånande köptes därför hans kontrakt ut under hösten 2020 och Alzner går fortfarande klubblös efter det och mycket talar för att 32-åringens karriär är på väg mot sitt slut. På grund av utköpet så kommer dock Alzner fortsätta att få betalt av Montreal Canadiens ända fram till 2024.

Karl Alzner.Foto: David Kirouac/Icon Sportswire



Kyle Turris, Nashville Predators

Han var en toppcenter i Ottawa Senators och en nyckelspelare under lagets osannolika slutspelsresa 2017 men säsongen därpå fick Kyle Turris lämna den kanadensiska huvudstaden i den omtalade ’Matt Duchene-trejden’ mellan Colorado, Ottawa och Nashville. Turris hamnade då i Predators och fick en hyfsat fin inledning på sin tid i Tennessee. Hans 42 poäng på 65 matcher gjorde att han hade fjärde bäst poängsnitt bland lagets forwards, endast toppkedjan Filip Forsberg-Ryan Johansen-Viktor Arvidsson hade bättre poängsnitt.

Det fick Nashville att tro att Turris skulle vara lagets självklara andracenter som skulle leverera upp emot 60 poäng per säsong – om inte mer – precis som han hade gjort i Ottawa. 2018 gav de honom ett sexårskontrakt värt sex miljoner dollar per säsong. Direkt efter det så föll centern produktion rakt ner i avloppet. Hans första år efter avtalet blev det endast sju mål och 23 poäng 55 matcher. Därefter åkte Kyle Turris och representerade Kanada i VM där han blev utsedd till lagkapten och gjorde tio poäng på lika många matcher när kanadensarna tog silver efter Finlands praktskräll. Det gav ändå ett hopp om att han skulle studsa tillbaka i Nashville.

Så blev det inte utan Turris gjorde 31 poäng på 62 matcher och tappade i hierarkin i Predators vilket ledde till att hans dyra kontrakt köptes ut i höstas. När Free Agent-marknaden öppnade så sajnade han ett relativt billigt avtal (1,65 miljoner) med Edmonton Oilers där han skulle kunna vara tredjecenter och inte behöva ha samma press på sig som han hade i Nashville. Det har dock inte alls funkat för 31-åringen som bara har gjort tre poäng på 19 matcher samt har -10.

På grund av utköpet så kommer Nashville Predators att betala två miljoner dollar per säsong till Kyle Turris ända fram till 2028 (!!!).

Kyle Turris.Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports



David Backes, Boston Bruins

Han var en stor härförare i St. Louis Blues och hade också C:et på bröstet under fem säsonger i ’River City’ men det hade blivit mer och mer tydligt att David Backes inte var samma spelare 2016 som han hade varit några år tidigare. Det var också därför som Blues själva bara var intresserade av att erbjuda den dåvarande 32-åringen ett kort kontrakt på ett eller två år. Det var dock inte vad Backes själv var ute efter utan kaptenen lämnade då The Lou för nya äventyr.

Det blev Boston Bruins som satsade på den åldrande forwarden och gav honom ett femårskontrakt värt sex miljoner dollar per säsong. Ett märkligt beslut att ge en spelare på nedgång en lönehöjning på 1,5 miljoner dollar samt ett så pass långt kontrakt. Det visade sig, till ingens förvåning, inte vara ett speciellt smart drag.

David Backes såg aldrig riktigt ut att komma in i spelet i Bruins även om han visserligen bidrog med rutin, ledarskap och fysiskt spel. Skador hämmade också honom under tiden i Boston men när han väl spelade så imponerade amerikanen inte speciellt mycket heller. Hans bästa notering på östkusten var 38 poäng på 74 matcher men därefter blev hans poängrad sämre och sämre. I fjol spelade han endast 16 matcher i Boston innan han placerades på waivers och flyttas ner till AHL – där han inte spelade.

Det är sedan en otrolig bedrift att Bruins faktiskt lyckades trejda bort kontraktet (om än med brasklappen att Bruins var tvunga att behålla en del av hans lön) till Anaheim Ducks. Den här säsongen har Backes knappt tagit en plats i Ducks och har bara fått spela nio matcher där han har skjutit två mål. Kontraktet går ut till sommaren och det känns inte troligt att något lag skulle satsa på Backes till nästa säsong.

David Backes.Foto: Ed Mulholland-USA TODAY Sports



Alexander Syomin, Carolina Hurricanes

Alexander Syomin, eller Semin, var en riktigt stor stjärna i Washington Capitals och bildade en av NHL:s mest fruktade kedjor tillsammans med Nicklas Bäckström och landsmannen Alexander Ovetjkin. Trion lekte på isen och det ledde till att Syomin nådde 40 mål och 84 poäng säsongen 2009/10, hans högsta notering i karriären. Han hade också ytterligare två toppsäsonger med 79 och 73 poäng i Capitals men han tappade lite mer och mer i spel i början av 2010-talet.

Då blev det i stället en flytt till Carolina Hurricanes för ryssen som skrev på ett ettårskontrakt värt sju miljoner dollar inför lockoutsäsongen 2012/13. Då nådde han upp på sin peak igen med 44 poäng på lika många matcher. Det gjorde att ”Canes” kände sig bekväma med att satsa långsiktigt på Syomin, kanske lite för långsiktigt. De tecknade nämligen ett femårskontrakt med samma lönetaksträff som förut, sju miljoner dollar.

Det visade sig vara ett stort misstag då den ryske stjärnan inte lyckades vara den ledande spelaren alla hoppades att han skulle vara efter att avtalet skrevs. Första säsongen med nya kontraktet blev det bara 42 poäng på 65 matcher och säsongen därefter mäktade han endast med 19 poäng på 57 matcher och då åts Carolinas tålamod upp. De köpte ut Syomin från hans stora kontrakt, efter endast två säsonger, och de får fortfarande betala 2,33 miljoner dollar till ryssen även den här säsongen.

Efter utköpet fick Syomin en ny NHL-chans i Montreal Canadiens men där blev det blott fyra poäng på 19 matcher innan han fick flytta tillbaka hem till Ryssland. Där är Syomin fortfarande aktiv och är lagkapten för KHL-laget Vitjaz Podolsk, 37 år gammal.

Alexander Syomin.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



Andrew Ladd, New York Islanders

Här har vi en annan powerforward som fick ett alldeles för långt och för dyrt kontrakt 2016. 2016 är för övrigt ett väldigt svagt Free Agent-år då flera av de stora namnen som fanns tillgängliga skrevs till stora kontrakt för att sedan floppa. Fem av spelarna som har varit med på den här listan skrev faktiskt sina kontrakt under 2016.

Andrew Ladd var en ledarfigur som hade varit lagkapten i Atlanta Trashers/Winnipeg Jets under flera år. Han hade även två Stanley Cups på sin meritlista, en med Carolina 2006 och en med Chicago 2010. I Jets/Trashers var Ladd en stark poängplockare som låg mellan 45 och 60 poäng under nästan alla sina år i klubben, förutom några få undantag.

När han klev ut på marknaden bestämde sig då New York Islanders för att ge ett sjuårskontrakt värt 5,5 miljoner dollar per säsong till den dåvarande 31-åringen. Under sitt debutår på Long Island sköt Ladd i och för sig 23 mål men därefter har produktionen avtagit kraftigt. 2017/18 blev det 29 poäng, säsongen därefter blev det elva poäng på 26 matcher för en skadedrabbad Ladd. Förra säsongen blev det främst spel i AHL för veteranen som spelade 34 matcher i farmarlaget Bridgeport Sound Tigers och endast fyra matcher i NHL. Den här säsongen har 35-åringen inte spelat en enda match hittills.

Andrew Ladd.Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports



