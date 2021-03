Bötfälls – efter tilltaget mot svensken

Kailer Yamamotos plånbok får sig en liten smäll under söndagen då han kommer att tvingas betala maxböter för en händelse i lördagsnattens match mot Calgary Flames.

I mitten av den första perioden stod 22-åringen framför mål och var i en duell med svenske backen Rasmus Andersson.

Då 'sneade' plötsligt Yamamoto och sparkade undan fötterna på Andersson som faller bakåt i isen.

How many games for Yamamoto? pic.twitter.com/2jLtNCdnc8