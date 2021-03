Världens kändaste hockey-pappa död – blev 82 år gammal

Efter en tids kämpande mot Parkinsons sjukdom har Wayne Gretzkys pappa Walter Gretzkty tragiskt gått bort.

Hockey-pappan blev 82 år gammal.

– Han var verkligen "The Great One" och den stoltaste kanadensaren vi känner. Vi älskar dig pappa, skriver Wayne Gretzky i ett meddelande på Twitter.



Världens kändaste hockey-pappa Walter Gretzky har efter en tids kämpande mot Parkinsons sjukdom tragiskt gått bort. Wayne Gretzky s pappa blev 82 år gammal.

Walter Gretzky följde sonen Wayne Gretzkys utveckling på nära håll när "The Great One" blev just "The Great One".

I ett meddelande på Twitter delade Wayne Gretzky med sig av nyheten om pappans tragiska bortgång.



– För mig och mina syskon var vår pappa lagets kapten. Han ledde och skyddade vår familj varje dag och varje steg på vägen, säger Wayne Gretzky i en tweet om pappans bortgång och tillägger:

– Han var verkligen The Great One och den stoltaste kanadensaren vi känner. Vi älskar dig pappa.