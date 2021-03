Landeskog låg bakom allt - när Colorado besegrade Sharks

Colorado Avalanche förlorade senast mot San Jose Sharks med 6-2. Inatt fick man dock revansch och vann med 4-0. Gabriel Landeskog och Mikko Rantanen gjorde fyra poäng var.

Rantanen öppnade målskyttet i den andra perioden. I den tredje utökade sedan Samuel Girard till 2-0 i den tredje perioden. Landeskog sköt sedan sitt sjätte mål för säsongen i powerplay innan Rantanen avslutade målskyttet med sitt tionde för säsongen.

– Vi ville studsa tillbaka efter den senaste matchen. Vi ville vara bättre ikväll och vi visade upp oss från vår bästa sida, säger Landeskog efter matchen.

Svensken har nu gjort mål i tre raka matcher. Landeskogs mål inatt kom i powerplay och han har nu gjort 55 mål i den spelformen. Med det är han uppe på en fjärdeplats i organisationens historia.

