Hockeysverige.se:s skribent blir NHL-scout

Under årets säsong har EliteProspects scout Christoffer Hedlund varit skribent på Hockeysverige.se. Här har han skrivit om de största unga talanger som finns inom svensk ishockey för tillfället.

Nu väntar dock större uppdrag för Hedlund.

Han kommer nu nämligen att agera som scout för en av de största hockeyklubbarna i världen – Toronto Maple Leafs.

My sources tell me — and they’re pretty solid — that the @MapleLeafs have hired @ChrHedlund to join their amateur scouting department as a Swedish regional scout. #LeafsForever