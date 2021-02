Hockeyettan är jämn och spänningen är olidlig. Ändå pågår så många som 17 påtagliga sviter i ligan för tillfället med så väl många vinster som förluster i rad. Låt mig guida igenom sviterna som sticker ut.

Från 20 raka segrar till sju raka torsk.



Boden (20 raka segrar varav 13 i Allettan)

Säsongen 18/19 vann Hudiksvall 20 raka matcher i Hockeyettan, men det var i grundserien. Det Boden för tillfället åstadkommer är betydligt större än så. För efter att ha avslutat grundseriespelet med sju raka viktorior har man inlett Allettan som en frustande best. Detta trots att man tidigt i serien åkte på ett coronautbrott och under hela säsongen har fått spela ganska hattigt på grund av längre avbrott. Men ingenting tycks bekomma Boden, man är helt enkelt ett mycket bättre lag än sina motståndare och även om det sällan blir utklassningssiffror gör laget vad som krävs för att vinna och rullar för det mesta i hamn ganska bekvämt. Förutsättningarna för att gå rent genom Allettan finns där.



Vännäs (nio raka segrar)

Vårserien började allt annat än bra med en spartansk 1-2-förlust hemma mot bottengänget SK Lejon. Vissa kanske tänkte att det var en vägvisare för hur serien skulle arta sig för unga, orutinerade Vännäs. Laget tänkte uppenbarligen helt tvärtom för sedan dess har gänget inte blickat bakåt vid ett enda tillfälle. Vännäs har vunnit nio raka matcher och seglat rakt upp i serieledning i den norra vårserien. Detta bland annat genom att piska utmanaren Sundsvall som rivstartade serien i tre raka matcher. Det är oerhört imponerande.

Vimmerby.Skärmdump



Vimmerby (åtta raka segrar)

I inledningen av Allettan var ”tillknäppt” ett epitet som passade alldeles utmärkt att klistra på Vimmerby. Lagets tre första matcher slutade 2-1 åt något håll och man spelade sju raka matcher där man misslyckades med att göra fler än två mål framåt. När man väl fick stopp på en tre matcher lång förlustsvit var det också via en 2-1-seger. Hemma mot Visby/Roma den 27 januari. Efter det har laget inte tittat bakåt utan brakat på framåt och staplat segrar på hög. I takt med att självförtroendet har växt har offensiven också blivit bättre och bättre. Nu är Vimmerby plötsligt en potent best som levererar framåt, håller ihop det bra bakåt och har radat upp åtta raka segrar. Ett mäktigt facit i tuffa Allettan södra.



Surahammar (sju raka segrar)

Okej sätt er ner, lyssna på det här. Säsongen 19/20 vann Surahammar totalt två matcher (varav en under ordinarie tid) i seriespelet, i grundserien den gångna hösten vann laget en ynka match under ordinarie tid, i sista omgången borta mot Grums. Fyra av de fem senaste säsongerna har laget inte lyckats skrapa ihop sju vinster ens totalt med grundserie och vårserie hopräknade. Mot den bakgrunden förstår ni hur sanslöst det är att den lilla bruksklubben lyckats rada upp sju raka segrar och lämnat positionen som hopplös jumbo för att istället se ut som en potent utmanare till att knipa en play-in-plats. Tacka de lyckade nordamerikanska importerna för det. Faktum är att Suras bedrift faktiskt är att betrakta som mäktigare än Bodens 20 raka.



Tranås (fem raka segrar)

Coronautbrottet i truppen kunde inte ha kommit mer olägligt. Under en säsong där i stort sett allt studsat emot har väl det enda glädjeämnet varit att Tranås lyckats klara sig undan just coronan. Men precis när allt hade vänt och det sportsliga medflytet börjat bli påtagligt, ja då kom smittan. Kalla det lagen om alltings jävlighet om ni vill. Innan den ofrivilliga pausen hade Tranås nämligen hittat storformen och radat upp fem raka segrar i den södra vårserien. Nu är frågetecknen stora var de egentligen står när laget återigen kan återvända till isen.



Hudiksvall (fem raka segrar)

Det unga Hudiksvallaget hamnade en ganska ordentlig formsvacka tidigt i serien och sjönk som en sten i tabellen. Det var så att fansen rent av började frukta för att det fanns en risk för ett missat slutspel. Men när det haussade laget väl fick stopp på fallet och vände skutan, ja då gjorde man det med besked Sedan dess har Hudiksvall istället varit omöjliga att slå och när Piteå betvingades på torsdagskvällen var det lagets femte raka seger. Nu är man hastigt och lustigt ett lag för den absoluta (well, bakom Boden) toppen istället.

Kumla är svårslagna.Skärmdump



Kumla (fyra raka segrar)

Det är tight när Kumla spelar, elva av lagets 14 matcher i vårserien har slutat med ett eller två måls marginal åt det ena eller andra hållet. Man är med i så gott som alla matcher, men inte tillräckligt spetsiga för att helt och hållet kunna hänga av några motståndare. Följaktligen är det inte särskilt konstigt att den fyra matcher långa segersvit man lyckats jobba upp innehåller två matcher som avgjorts i förlängning och att totalt tre av dem är uddamålssegrar.



Vallentuna (fyra raka segrar)

6-4, 4-3, 8-3 och 4-1. Det är segersiffrorna i Vallentunas fyra senaste fighter. Man kan knappast påstå att det är ett lag som försöker tråka ut sina motståndare och snålspela sig till slutspel. Det är full fart framåt som gäller för det haussade gänget i vårserien och även om det kommit några plumpar är formen god. Just nu triumferar man längst upp i toppen av serien och ser ut som ett gäng som kommer lägga vantarna på slutspelsplatsen från öst tillslut.



Huddinge (tre raka segrar)

Tre raka segrar är egentligen lite för få för att komma med i den här typen av sammanställning, men Huddinge får, ska vi kalla det ett hedersomnämnande (?) för sitt sätt att leverera i sjok. Inför kvällens viktiga möte med Karlskrona hemma i Björkängshallen har laget tre raka segrar och en god form i ryggen. Men det är inte länge sedan de var iskalla. De tre raka segrarna föregicks nämligen av sex raka nederlag och ett fritt fall i tabellen. Innan det? Ja, då hade Talangfabriken tre raka segrar. Huddinge är ruggigt streaky.



Enköping (fyra raka förluster)

Den oerhört svaga formen kan komma att kosta Enköping en slutspelsplats. Den senaste tiden har laget sjunkit som en sten i tabellen i den norra Allettan och goda råd börjar bli dyra. För inte nog med att det är fyra raka förluster på kontot, laget har dessutom sex förluster i sina sju senaste matcher och har under det spannet bara slagit superjumbon Hanviken, knappt (2-1) dessutom. Till helgen kommer Teg och Piteå till Enköping för matcher, då måste hemmalaget få stopp på den negativa trenden. Annars är det kört.



Lindlöven (fyra raka förluster)

Att bomma Allettan var förstås en stor missräkning, men vägen till slutspelet låg ju ändå öppen via vårserien. Lindlöven klev in i serien som en ganska stor favorit, men har fortsatt svårt att få spelet att stämma tillräckligt väl för att leda till segrar. Nu har man dessutom kört rakt in i en negativ svit som verkligen kan sätta krokben för laget i jakten på play-in-platsen. Låt gå för att man får med sig någon poäng här och där eftersom många nederlag kommer efter ordinarie tid, men fyra raka förluster är ändå inte hållbart för Lindlöven. Speciellt inte som nederlagen kommit hemma mot gäng som Köping och Malung.



Eskilstuna Linden (fyra raka förluster)

Ett tag såg det ut som att Eskilstuna Linden skulle positionera sig som ett lag som faktiskt utmanade om en play-in-plats. Man avgjorde matcher sent och vann tre raka matcher på hemmaplan med 3-2. Men den där styrkan har sakta men säkert fejdat ut och mot slutet har det sett betydligt sämre ut för fjolårets nykomling. Fyra raka nederlag innebär att man i stort sett ramlat ut ur play-in-diskussionen och istället riskerar negativt kval.



Hammarby (fyra raka förluster)

Resultaten har varit svaga hela säsonger och mycket av det kan härledas till att Hammarby saknar en röd tråd eller kontinuitet. Det har varit en enda cirkus av spelare in och ut och processen att svetsa samman en tight grupp har blivit lidande. Tillslut fick tränarduon Filip Algeman och Tobias Jansson klä skott för det och kliva av. In kom Stefan Gustafsson istället och det såg ut som om det skulle bli en effekt direkt när gänget ryckte ifrån till en 3-0-ledning borta mot Vallentuna. Men Bajen höll inte distansen ut och föll med 3-4 efter förlängning. Det var det fjärde nederlaget i rad.



Sundsvall (fem raka förluster)

Det började så bra, Sundsvall vann i stort sett allt i inledningen av vårserien och seglade iväg som en serieledare i överlägsen stil. Det såg ut som att nykomlingen skulle kunna defilera mot play-in-spel. Sedan kom formsvackan. Det tog tvärstopp för den blå maskinen som nu radat upp fem raka förluster och i stort sett ramlat ut ur slutspelsdiskussionen. Offensiven har fortsatt att se blixtrande ut och sina bästa dagar spelar Sundsvall en väldigt underhållande hockey, men defensivt gör man alldeles för enkla misstag som leder till alldeles för billiga mål. Man läcker, därför förlorar man också många matcher.



Grums (fem raka förluster)

En oläglig formsvacka har kastat värmlänningarna från en position där play-in inte kändes helt orimligt till bottenstrid och ett negativt kvalspel som allt mer ser ut som den enda rimliga realiteten. Det är offensiven som gått fullständigt i stå. Defensivt klarar sig Grums fortfarande ganska bra, men framåt har man under sina fem raka förlustmatcher (samtliga under ordinarie tid) inte lyckats producera fler än sex mål framåt.





Det går tungt för Karlskrona.Skärmdump



Karlskrona (sex raka utan seger)

Den 20 januari vann Karlskrona med 2-1 efter straffar borta mot hemmausla Visby/Roma. Sedan dess har laget inte lyckats vinna en enda match. Det har förvisso ramlat in två tröstpoäng på kontot då laget kryssat för att sedan förlora efter straffar, men faktum är att sex raka matcher utan seger är den näst värsta levande streaken i hela Hockeyettan för tillfället. Bara den uttalade bottenkandidaten Hanviken i norra Allettan är sämre. Senaste trepoängaren kom hemma mot Vimmerby den 17 januari. Inte konstigt att det börjar se prekärt ut i botten av tabellen för den hårdsatsande Blekinge-klubben.



Hanviken (sju raka förluster)

Bensinen har tagit slut och verkligheten kommit ikapp. I grund och botten är det inte särskilt förvånande. Hanviken svarade för en stor skräll bara genom att ta sig till Allettan och att de skulle vara med och kunna utmana mot de uttalade topplagen i den norra serien kan man inte förvänta sig. Efter att ha sprattlat lite i början har det tagit stopp och på slutet har några av förlusterna kommit med ganska klara siffror. Slutspelschanserna är borta, men årets Alletta har varit en nyttig se och lära-period för det oprövade laget.

Matchrapporter: Segerraden förlängd för Hudiksvall Hockey – besegrade Piteå Straffseger för Malung borta mot Lindlöven Utklassning när Borlänge besegrade Hanviken i Borlänge Ishall