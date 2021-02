Modos sportchef om dödshotet

– Jag blev såklart upprörd, vilket var min första reaktion. Att någon passerar sådana gränser, säger han.

Det anonyma instagramkontot ”svenska_masspsykosen” riktade igår ett dödshot mot Modos sportchef Fredrik Glader efter förlusten mot Mora. Han skrev ”Spräng fjällräven C i luften, bränn alla flaggor, visa att det får vara nog. Fredrik Glader avsluta ditt liv innan någon annan gör det åt dig”



Modo gick ut och tog kraftigt avstånd från det inträffade och gjorde bland annat följande uttalande på klubbens hemsida ”MODO Hockey fördömer kraftigt det inträffade och ser allvarligt på händelsen. I nuläget är MODO Hockey i kontakt med HockeyAllsvenskans säkerhetsorganisation och klubben kommer att följa de direktiv och riktlinjer som de ger.”

Fredrik Glader är också bedrövad över att, som han själv uttrycker det, gått långt över gränsen.



- Det här var på Modos officiella instagram. Jag blev såklart upprörd, vilket var min första reaktion. Att någon passerar sådana gränser…, säger Modos sportchef och tillika familjepappan Fredrik Glader till hockeysverige.se och fortsätter:

- Oavsett vad man håller på med eller jobbar med tillhör skit och kritik ett yrke som jag håller på med. Samtidigt… Det här tycker jag inte någon ska behöva vara med om oavsett yrke.



Som familjefar känner givetvis Fredrik Glader en olust och viss oro över hotet.

- Klart att hot är allvarligt i sig. Jag menar att här har någon klivit över en gräns. Det är ingen som säger att det är kul att utsättas för ett hot, absolut inte.

- Oro i sig, jag har familj, barn och det är där att som förälder min oro kommer in. Personligen känner jag själv en väldig stöttning från klubben, spelarna och laget som slutit upp bakom mig. Jag tycker att dom har hanterat det på ett bra sätt.



Jag har läst på din facebook att du fått stöttning av Per Kenttä med flera i hockeyvärlden, vad betyder det för dig?

- Där är vi som en familj. Hockeyvärlden, Per med flera vet vad det innebär att jobba med det här yrket. Klart att det känns otroligt och är ett stöd som jag är glad för. Folk visar mig sin stöttning, vilket betyder mycket för mig.

Modo har haft en tung säsong, men Fredrik Glader har inte tidigare utsatts för hot liknande detta.

- Nej, det har verkligen inte varit något liknande. Modo engagerar och berör folk, vilket jag är väldigt glad för. Det är en klubb som har fantastiska fans och folk som följer oss.

- Dom har rätt att jag ska bemöta ris och ros på olika sätt. Det tillhör den här vardagen. Jag har mött folk där jag har kunnat diskuterat respektfullt med både ris och ros. Det är en vardag, men det här tillhör absolut inte någons vardag.

Vad du om hur man går vidare med ärendet, polisanmälan, polisbevakning söka ip-adress och så vidare?

- Det där är någon som Hockeyallsvenskans och Modos säkerhetsavdelningar får bestämma. Dom följer sina rutiner och jag litar fullt ut på dom, avslutar Fredrik Glader som inte har några tankar på att ge upp sitt jobb för Modo för att någon feg stackare bakom ett anonymt instagramkonto hotar både honom och klubben.

