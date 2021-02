Efter tunga trenden – sparkar tränaren

De inledde säsongen 2021 lysande och ledde den kanadensiska divisionen tidigt in på säsongen.

Men därefter har resultaten gått emot Montreal Canaidens och klubben visar sig inte ha speciellt stort tålamod.

Efter att ha förlorat två raka matcher mot Ottawa Senators och åkt på nederlag i sex av sina åtta senaste matcher så bestämmer sig "Habs" för att sparka huvudtränaren Claude Julien samt assisterande tränaren Kirk Muller.

– Jag vill tacka Claude och Krik för deras insatser för Canadiens under de här fyra åren som vi har jobbat tillsammans. Jag har stor respekt för och högaktar de båda, säger klubbens general manager Marc Bergevin.

I stället kommer Dominique Ducharme att agera som tillfällig coach för Montreal samtidigt som man lyfter upp den tidigare Canucksikonen Alex Burrows i tränarstaben.

– I Ducharme ser vi en väldigt lovande coach som kommer att ge ny energi och nytt liv till vår grupp. Vi känner att det här laget kan nå en hög standard och tiden var kommen för en förändring, säger GM Bergevin.

