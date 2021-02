Jag kollade på matchen Björklöven-Västerås under måndagskvällen, två lag som söker efter formen inför det stundande slutspelet. Ja, i Västerås fall måste man först ta sig till slutspelet. Efter höga toppar och djupa dalar under säsongen har man endast tre segrar de senaste tio matcherna. I Björklövens fall har man också blandat och gett men ändå byggt upp en bra poängbuffert, vilket innebär att kvartsfinalspelet inte är i fara.

Under måndagskvällen var det inget snack om vilket lag som för tillfället är det bättre laget där Löven gjorde processen kort och vann med komfortabla 6-2 efter en bitvis ganska stökig match.

Under matchen kom jag att tänka på en gammal artikel jag läst tidigare under säsongen där någon skrivit en text om att Thomas Paananen ska vara nästa hockeyallsvenska tränarexport till SHL. Måhända att just Paananen är så pass skicklig och mogen i sin coachning att han är redo för ett uppdrag i en SHL-klubb, vad vet jag?

"OMÖJLIGT ATT HA SVAR PÅ"

Just insikten om en coach är bra eller dålig känner jag är omöjligt att som utomstående bedöma. Hur får han med sig gruppen? Når budskapet fram? Värnar han om och ser hela gruppen? Eller ser han till att få opinionen på sin sida genom att hålla handen med ledande spelare och starka individer i gruppen för att på så sätt få laget att följa de givna direktiven?

Finns det bredare spektrumet hos coachen, att vara lyckosam även i ett lag med andra styrkor och svagheter än det man rattar för stunden? Nästa lag han coachar kanske är komponerat annorlunda och med helt andra förutsättningar än tidigare. Hur hanterar man det samt pressen i det större rummet som SHL innebär, inte minst när laget upplever motgångar?

Thomas Paananen, tränare Västerås IKBildbyrån



Det är många frågor som jag som utomstående omöjligt kan ha svar på. Ur det perspektivet kan jag förstå att många etablerade klubbar, med feta plånböcker, väljer erfarna tränaralternativ som tidigare bevisat sig på nivån. Både i med- och motgång.

Trots allt ser man som utomstående bara en bråkdel av en tränares jobb. Vi ser det som händer i båset under match. Vissa journalister som bevakar ett lag på nära håll är även på plats under träningar men ändå menar jag att man bara ser vad som sker på ytan. Jag menar på att det är i omklädningsrummet som det stora arbetet görs.

En dålig spelidé, som spelarna köper, är alla dagar i veckan bättre än en lysande idé som bara halva gruppen stödjer. Grunden för detta, mina vänner, läggs inte ute på isen. Det spelar heller ingen roll hur coachningen ser ut under match eller vad som sägs i båset. Grunden läggs i omklädningsrummet under lagets alla timmar som spenderas tillsammans där.

Bortom medias och valfri supporters översyn.

Som utomstående ser jag egentligen bara bilden som tränaren vill förmedla. Både genom sitt agerande under matcher och hur han väljer att framställa sig själv i media. Jag menar på att vi endast får en känsla över hur bra eller dålig en tränare egentligen är.

MÅLVAKTERNA

Det är av liknande orsaker jag inte skriver särskilt mycket om målvakter heller då det är ett område jag känner att jag inte kan. Jag har egentligen ingen aning om varför en målvakt är bra eller inte mer än vad jag kan utläsa i statistiken. Visst ser jag skillnad på en division 3-målvakt och en allsvensk sådan, men jag kan inte sätta fingret på varför exempelvis Västerviks Daniel Marmenlind har bäst statistik i ligan medan Västerås Jesper Myrenberg inte ens når upp till 90 i räddningsprocent.

Jag har statistiken att tillgå men inte särskilt mycket mer än så. Men statistik är knappast allt. Exempelvis kan man undra hur mycket svårare situationer Calle Clang ställs inför, i ett darrigt Kristianstad, jämfört med Jacob Johansson som är burväktare i ligans bästa lag?

Calle Clang.Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån



En specifik målvakt kan vara fruktansvärt snabb i sidled. Varför är han det? Är det bättre att vara snabb i sidled än att försöka vara bättre placerad eller läsa spelet bättre för en något långsammare målvakt?

Både när det kommer till tränare och målvakter finns det många värden som jag, med ett högst begränsat målvaktsöga, faktiskt inte ser.

Mot den bakgrunden försöker jag undvika att uttala mig om saker jag egentligen inte har koll på. Där är det betydligt enklare att göra bedömningar, jämförelser och dylikt på utespelare där jag kan relatera till spelet och har en helt annan förståelse för.

DETALJERNA

Där kan jag se hur spelaren tänker hockey eller om puckhanteringen är bra eller dålig. Vinner spelaren många närkamper, är han stark på pucken? Hur skyddar han pucken? Hur ser bedömningen ut mellan risk och belöning (risk and reward)? Är spelaren mogen, tar han väl övervägda beslut eller jobbar han mycket efter vad impulsen för stunden säger? Skottet? Spelfördelaregenskaper, hur ser han isen? Hur löser spelaren varje unik situation?

Alla spelare har sina särskilda egenskaper som det gäller att nyttja efter bästa förmåga på rinken. Vilka utespelare som gör det bra och vilka som gör det mindre bra tror jag att både jag och valfri människa kan bedöma bättre än vad vi kan bedöma tränare eller målvakter.