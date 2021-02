Pastrnaks show i utomhuskrossen: "Oförglömligt"

I den andra och avslutande matchen intill Lake Tahoe bjöd Boston Bruins storstjärna David Pastrnak på stor show i mötet med Philadelphia Flyers.

Den tjeckiske Bruins-forwarden inledde målskyttet bara 34 sekunder in i matchen, innan han på nytt gav Bruins ledningen med 3–2 bara 46 sekunder in i den andra perioden. Med tre minuter kvar av matchen fullbordade storstjärnan sitt hattrick efter att ha direktskjutit in slutresultatet 7–3 bakom Brian Elliott i Flyers-målet.

Noterbart är att Pastrnaks första mål gjordes i solljus, medan hans sista gjordes i mörkret under strålkastarnas starka ljus. Hattricket var Pastrnaks andra mot Flyers den här säsongen och tionde i NHL-karriären.

– Det var vackert. Jag tycker att det var riktigt härligt att vi spelade både i solskenet och i mörkret. Det är väldigt vackert när det är mörkt också. Allt som allt var det en oförglömlig upplevelse, säger "Pasta" till nhl.com.



"VI BEHÖVDE DET HÄR"

Bruinstränaren Bruce Cassidy var, av förklarliga skäl, nöjd med sin storstjärna efter matchen.



– "Pasta" levererade i dag. Det är något som smittar av sig. Det var viktigt för våra killar, vi behövde det här, säger Cassidy.



För Pastrnaks lagkamrat Trent Frederic blev utomhusmatchen i de magiska miljöerna vid Lake Tahoe än mer speciellt, då han sköt sitt första NHL-mål i karriären i mittperioden.

– Jag var tvungen att nypa mig i armen. Det är lite annorlunda att spela utomhus utan fans. Det blir inte den där högljudda atmosfären, så det tog ett tag innan jag insåg hur verkligt det var. Det var häftigt, säger Frederic.



Frederic blev därmed den tredje spelaren i NHL-historian att skjuta sitt första mål i ligan i en utomhusmatch. De tidigare spelarna som lyckats med bedriften är Danny Syvret (2010) och Brayden Schenn (2012).

I och med segern har Boston nu vunnit samtliga fem möten med Philadelhpia den här säsongen.

Boston Bruins – Philadelphia Flyers 7–3 (2–2, 4–0, 1–1)

Boston: David Pastrnak 3 (9), Charlie McAvoy (2), Charlie Coyle (3), Trent Frederic (1), Nick Ritchie (6).

Philadelphia: Joel Farabee (8), Sean Couturier (3), James van Riemsdyk (8).