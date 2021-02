Misstänkt smitta i Brynäs – ställer in träningar

Tisdagens match mellan Brynäs och Växjö ställdes in på grund av smitta i Växjö.

Nu kan även Brynäs ha fått in smitta i laget och klubben ställer nu in två träningar.

Brynäs skulle egentligen ha spelat mot Växjö Lakers under tisdagen men matchen sköts upp efter Coronasmitta hos smålänningarna.

Gävlelaget försökte då få till en match mot Leksand i morgon för att inte försvåra spelschemat ännu mer. Något som Leksand sade nej till.

– Vi försökte, men Leksand ville inte. Dom har inte tränat på ett par dagar och har inte förberett sig på match. De sportsliga förutsättningarna fanns inte. Men har de funnits för oss då? sade tränaren Peter Andersson till Gefle Dagblad tidigare under måndagen.



”SPELARE UPPVISAT SYMPTOM”

Nu står det klart att Brynäs förmodligen inte hade kunnat spela match över huvud taget under tisdagen.

På sin hemsida skriver Brynäs nämligen att det finns risk för Covid-19-smitta inom truppen och att man därmed ställer in lagets två nästkommande träningar.

”Efter att spelare i Brynäs uppvisat symptom ställdes måndagens träning in och SHL-truppen kommer heller inte att träna under tisdagen.

Spelartruppen återsamlas igen på onsdag och kommer då att genomgå tester för covid-19.”, skriver Brynäs på sin hemsida.

