Storstjärnan tar paus – efter anklagelser om misshandel

New York Rangers storstjärna Artemij Panarin tar en paus från ishockeyn på obestämd tid. Detta för att hantera ett personligt ärende efter att anklagelser om misshandel riktats mot honom från hemlandet Ryssland.

2011 spelade Artemij Panarin, då 20 år gammal, i KHL-laget Vitjaz Podolsk. Enligt den tidigare NHL-spelaren och kontroversielle KHL-coachen Andrej Nazarov, som då var tränare för Podolsk ska den nuvarande superstjärnan då ha gripits av polis efter att ha misshandlat en 18-årig tjej.

I en intervju som publicerats på ryska nyhetssajten sports.ru under måndagen berättar Nazarov att det var i samband med en bortamatch i Riga, Lettland som Panarin hade druckit alkohol och sedan gett sig in i en fajt på hotellbaren med en ung flicka.

Den förre coachen uppger att Panarin ska ha slagit den 18-åriga tjejen flera gånger vilket lett till att hon fallit till golvet. Forwarden gick sedan upp på sitt rum men greps sedan av polis samma kväll.

Enligt Nazarov ska det varit stor tystnad kring händelsen då Panarin förhördes av polis. Han säger också att 40 000 euro, drygt 400 000 kronor, betalades för att få stopp på den stundande rättsprocessen. Varken Panarin eller klubben ska ha bett om ursäkt till tjejen eller hennes familj säger Andrej Nazarov, som ska vara en öppen Putin-supporter.

Anklagelserna från Ryssland kommer bara en månad efter att Artemij Panarin öppet visat sitt stöd för oppositionsledaren Alexei Navalny genom att lägga ut ett inlägg på Instagram med texten "Frihet för Navalny" efter att oppositionsledaren gripits i Ryssland. Panarin har tidigare också uttalat sig negativt om Ryssland president Vladimir Putin vid flera tillfällen.

Nu uppger också New York Posts Larry Brooks att Panarin därför kommer att ta en paus från ishockeyn på obestämd tid för att hantera detta personliga ärende.

Ett uttalande från New York Rangers förväntas komma senare under måndagen.

