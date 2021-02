Colorado Avalanche och Vegas Golden Knights skulle egentligen spela mitt på dagen vid Tahoesjön i norra Kalifornien.

Endast en period kunde dock genomföras innan vädret ställde till det för NHL:s spektakel. Solen gassade på vilket gjorde att isen började smälta – mitt under pågående match.

Det ledde till att NHL fattade beslutet att skjuta upp matchen och lägga ner skydd på isen för att förhindra att den skulle smälta. Drabbningen kunde sedan återupptas åtta timmar senare, när mörkret lagt sig.

– Det var en unik match som folk kommer att komma ihåg länge. Kanske inte för själva matchen i sig. Hur som helst så var det en fantastisk upplevelse och jag hoppas att fansen som stannade uppe för att följa matchen kunde se vilken speciell plats det här är, säger Gabriel Landeskog enligt AP efter matchen.

Matchen då?



Colorado hade med sig 1-0 från den första perioden då Samuel Girard var den enda målskytten i solskenet. Därefter kunde Vegas kvittera genom Alec Martinez innan superstjärnan Nathan MacKinnon klev in i handlingarna.

Först stod han för ett läckert mål då han åkte med pucken hela vägen från egen zon för att sedan komma förbi två Vegas-spelare och skicka iväg ett perfekt handledsskott i krysset bakom en chanslös Marc-André Fleury.

Let’s watch MacKinnon’s goal one more time together 😍#GoAvsGo pic.twitter.com/JwClDWTMJW