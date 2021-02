Zibanejad bröt måltorkan – när Rangers vann

Mika Zibanejad har haft en tuff ineldning på säsongen. Svensken stod bara noterad för ett mål och två assist på 15 matcher men ikväll fick han äntligen näta igen.

New York Rangers tog ledningen via Chris Kreider i första perioden och utökade sedan ledningen via Alexis Lafrenière, som också haft det tungt, och Ryan Strome innan Capitals reducerade i slutet av andra perioden.

Zibanejad, som sköt 41 mål i fjol, såg till att sätta slutresultatet 4-1 i öppen kasse och bröt därmed en 13 matcher lång måltorka.

Washington Capitals - New York Rangers 1-4 (0-1, 1-2, 0-1)

Washington: Dmitrij Orlov (1)

NY Rangers: Chris Kreider (5), Alexis Lafreniere (2), Ryan Strome (5), Mika Zibanejad (2)