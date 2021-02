Slåss om landslagsplats - efter tuffa tiden: "Blev väldigt deprimerad"

Under debutsäsongen i Linköping kämpade hon med en hjärnskakning. Nu har Linnea Johansson kommit tillbaka på allvar. Så pass bra att hon nu gör anspråk på en plats i landslaget.

– Det har varit tufft mentalt, säger hon om sin resa.

När tidigare OS-stjärnan, Pernilla Winberg, igår plockade ut hur hennes landslag skulle ha sett ut om det skulle blivit B-VM i år tog hon med Linköpings succéspelare Linnea Johansson.

När hockeysverige.se berättar om det för 18-åringen från Ljungby som tidigare har spelat två U18-VM blir hon givetvis glad.

- Det är otroligt kul och kvitto på att jag har gjort något bra. Det är något jag jobbat för varje dag, att få sätta på mig landslagströjan varje gång möjligheten ges, säger Linnea Johansson och fortsätter:

- Självklart är det jättestort då det kommer från Pernilla, att bli uttagen av henne. Tyvärr har hon inte varit så mycket kring laget den här säsongen.



18-åringen har också en bra dialog med Förbundskaptenen Ulf Lundberg kring eventuellt landslagsspel.

- Absolut har jag kontakt med honom. Han har gjort det väldigt bra med att vara ute på matcherna även om det har varit svårt med Coronan. Sedan har vi även haft camp och på så vis har jag kunnat ha mycket dialog med honom.

- Han bryr sig om oss individer väldigt mycket, vilket jag tycker är väldigt stort. Han ringer runt ibland för att checka av läget. Ibland träffar jag honom på hallen så jag kan prata med honom där och så vidare.

Ulf Lundberg.Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån



Vad tror du krävs av dig för att komma med i landslagssnacket framöver?

- Det krävs att jag verkligen pushar mig över gränserna varje dag och sätter mig i o-komfortabla situationer i min träning, absolut. Men också att nu under sommaren som kommer bygga upp styrka och kondition. Det kommer vara otroligt viktigt.

- Vi pratar mycket om skott, arbetet med det. Som en av våra uppgifter med landslaget räknar vi alla skott och skickar in det i ett dokument varje dag, så det blir mycket skott.

Är det fler saker finns med i dokumentet?

- Nej, vi har skotten. Det har alla som är med som uppgift. Sedan pratar jag såklart med dom om individuella grejer.

"GENERATIONSVÄXLINGEN KOMMER VARA BRA"

Vad tror du nyckeln är till att få ett starkt landslag igen som kan vara med och slåss i toppen?

- Det sker lite av ett generationsbyte nu och många unga spelare kommer upp. Jag tror även att det är bra för äldre spelarna att få lite nya miljöer att vara i.

- Samtidigt är det väldigt stort för oss att få vara med och lära av dom som varit med länge. Det är väldigt inspirerande för mig som ung att komma in och se hur exempelvis Emma Nordin jobbar varje dag.

- Generationsväxlingen kommer vara bra och vi kommer kunna bygga starkt därifrån.



Upplever du att drivet finns i er generation att lägga ner det arbetet som krävs för att ni ska nå toppen och svensk hockey ånyo ska kunna konkurrera med bästa länderna i världen?

- Ja, absolut. När jag kommer till dom här camperna är det otroligt mycket tävling och alla vill väldigt mycket. Speciellt blir det nog så när det sker en generationsväxling. Det inte bara är dom som varit med under många år som är där utan att det hela tiden kommer in nya som utmanar varje gång.

- Jag tror att det kommer vara väldigt viktigt att alla måste vara på topp varje dag för att prestera så vi kan få det bästa möjliga laget. Det drivet finns absolut.

Linnea Johansson.Foto: Ronnie Rönnkvist



Linnéa Johansson kom som 16-åring till Linköping inför säsongen 2018/19. Säsongen innan hade hon spelat med HV71 i SDHL, men även med hemmaklubben Troja i Division 1.

- Jag kom hit under en veckodag och skulle få börja träna med A-laget direkt. Morgonen efter fick jag prova på ”HG” (hockeygymnasiet). Nu kommer jag inte ihåg allt från första dagen här, men jag minns att Denise Altmann var den som pratade mest med mig.

- Jag spelade också med henne och det gick nog helt okej på träningen så just den kommer jag ihåg lite extra.

"BRÖT NÄSTAN IHOP"

Första säsongen i Linköping blev tuff för den 16-åriga nykomlingen då en hjärnskakning gjorde att hon fick följa laget långa stunder från läktaren.

- Det var svårt. Speciellt att som ung komma in till ett nytt SDHL-lag. Dom hade inte heller lärt känna mig samtidigt som jag inte spelade så mycket. Det gick bara två månader sedan var jag borta. Klart att det då var tufft att komma in i laget då.

- När jag som förra säsongen spelade från start och var med hela året blev det en helt annan grej, vilket var en jättefördel. Då kom jag mer nära eftersom spelarna jag träffar på hallen är dom jag även delar min vardag med.

Resan tillbaka efter hjärnskakningen var lång för Linnéa Johansson.

– Första veckorna låg jag mest och vilade eller blundade så mycket det gick. I början var jag ändå rätt hoppfull och tänkte att om en eller två veckor skulle jag vara tillbaka. Sedan går dom här två veckorna och det blir inte bättre…, Linnéa Johansson stannar upp och det märks på rösten att det även är tufft att prata om hur hon mått.

– Det har varit tufft mentalt. Hade jag brutit benet hade jag ändå kunnat träna överkroppen. Det finns alltid någonting jag hade kunnat göra, men med hjärnskakningen kan jag inte använda någon del av kroppen. Jag blev väldigt deprimerad…

– Sedan blev det för mig att bryta ihop och komma igen. Det var jobbigt psykiskt och jag bröt nästan ihop, men sedan kände jag att jag fick acceptera att det är som det är. Dessutom hade jag just börjat i gymnasiet och hade rätt mycket i skolan. Som tur var hade jag förstående lärare som har hjälpt mig mycket.

Har du fortfarande sviter av hjärnskakningen?

- Jag kanske är lite segare i hjärnan när det kommer till snabba rörelser. Sedan kan jag ibland tycka det kan vara jobbigt med ljus.

MÅLET: ATT MÅ BRA

Linköpingscentern har gått från klarhet till klarhet under sina tre säsonger i klubben och är med sina 10 mål och totalt 24 poäng trea i lagets poängliga efter Carly Bullock (34 poäng) och Jennifer Wakefield (31 poäng).

- Första säsongen var målet att bli bra från hjärnskakningen. Vi hade sedan en tuff andra säsong i ligan, men jag fick spela i ett fint lag där alla verkligen tog hand om varandra. Zoe Hickel gick i spetsen för laget och motiverade mig mycket dagligen.

- Sedan kom ”peaken” den här säsongen då vi bytte tränare till Tomas (Pettersen). Det har gjort mig väldigt gott och han började spela mig som center från start. Jag har alltid spelat forward förut. När jag provade på en centerposition fick jag ut mycket mer av mitt spel. Tomas har gett mig ett mycket större förtroende, vilket också gjort mig gott. Idag spelar jag med ett helt annat självförtroende där ute jämfört med vad jag gjort tidigare säsonger.

Linnea Johansson.Foto: Ronnie Rönnkvist



Hur ser du på din säsong så här långt?

- Jag har haft det lite tufft mot slutet, men den har absolut varit bra. Som jag sa så har jag fått lite mer förtroende och en roll i laget som passar mig bättre än föregående säsonger då jag mer skulle vara en som bara åka skridskor. Det är inte så jag ser mig som spelare.

- Givetvis åker jag skridskor (skratt), men jag var mer ”brunkare” förra säsongen jämfört med den här då jag får ut mer av mitt spel. Jag är mig mer delaktig och känner att det varit ett enormt lyft för mig.



Ditt kontrakt går ut efter säsongen, hur går tankarna framåt?

- Tanken är att jag ska stanna i Sverige nästa säsong också. Jag var lite inne på college, men jag har bestämt att inte gå dit nästa säsong. Var i Sverige det blir vet jag ännu inte.

Har du börjat några förhandlingar med Linköping om en fortsättning där?

- Nej, vi har inte börjat förhandla ännu, avslutar Linnea Johansson.

