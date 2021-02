Hyllar pionjären – med specialdesignade skridskor

I slutet av februari kommer ett flertal NHL-spelare att spela matcher med specialdesignade skridskor för att hylla den förste mörkhyade NHL-spelaren Willie O'Ree.

Projektet har inspirerats av Toronto-spelaren Wayne Simmonds och är en del av Black History Month som uppmärksammar afroamerikaners historia.

I slutspelet förra året kunde vi se bland andra svensken Robin Lehner sätta sig på ett knä under den amerikanska nationalsången i protest mot polisbrutalitet, rasism och samhälleliga orättvisor.

– Detta handlar inte om politik. Vi pratar om mänskliga rättigheter, sa Robin Lehner till USA Today då.

I en intervju angående Black History Month, nämnde Torontoforwarden Wayne Simmonds spelarnas aktion i slutspelsmatchen.



– Jag vill gå tillbaka till matchen mellan Vegas när Ryan Reaves, Robin Lehner, Jason Dickinson och Tyler Seguin gick ner på ett knä. Självklart gick Reeves ner på ett knä men att även se de vita killarna göra detsamma fick mig att känna att vi äntligen får lite uppmärksamhet. Det känns viktigt att killarna som inte är mörkhyade gör det här för att det visar på att de har vår rygg, säger han till Sportsnet.

I samband intervjun på Sportsnet presenterades det även att en kanadensisk fabrik, tillsammans med Bauer, har producerat skridskor för att hedra NHL:s första svarta spelare, Willie O'Ree. Detta som en del av Black History Month.



Skridskorna har en bild på Willie O'Ree, hans nummer 22 och ett citat som säger "Allt jag behövde var bara en möjlighet".



Flera spelare kommer i slutet av månaden att spela med de specialdesignade skridskorna.

– Allt jag behövde var bara en möjlighet. jag gav 120 procent och Willie (O'Ree) hjälpte till med att skapa den chansen för så många. Utan Willie hade det inte funnits någon Wayne Simmonds i ligan, säger Simmonds.

Simmonds är tydlig på vad som krävs för att göra hockeyvärlden mer jämställd..

– Utan stöd kommer det bara att vara tuffare, jag tror att det är viktigt att trycka på just nu. Vi är på väg åt rätt håll vilket vi även kan se med flera mörkhyade spelare som är på väg in i ligan. Det måste även tryckas på från NHL:s håll för att visa att det man säger faktiskt har betydelse, säger han och avslutar:

– Vi alla blöder rött blod, vi är alla människor.

Willie O’Ree is a hockey icon and hero who blazed a trail for future generations.



To honor the profound impact Willie made and continues to have on our sport, we partnered with @Simmonds17, @JTBrown23, Designer Terry Smith and NHL Agent Eustace King to create custom skates. pic.twitter.com/LrT3jsPN1F