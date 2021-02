Funderade på att sluta - nu gör han succé i HockeyEttan

Han etablerade sig aldrig i Färjestad, utan fick ta en lång omväg för att återigen närma sig eliten. Efter flera år i Hockeytvåan gör Tomas Rydén nu succé i HockeyEttan - och drömmer om spel i HockeyAllsvenskan. Men redan för nio år sedan funderade han på att lägga hockeykarriären åt sidan.

– Det var en väldigt tuff säsong och jag kände att jag inte riktigt visste om jag ville fortsätta med hockeyn, säger Rydén till hockeysverige.se.

”Jag minns Tomas väl. Han är son till tidigare elitmålvakten Jörgen Rydén så han har det målvaktsspelet i generna. Det var under ”Monster”-åren (Jonas Gustavsson) i Färjestad som Tomas var i juniorlaget. Då körde vi en gång i veckan. Det jag minns bäst är att han hade ett bra spelsinne och spelade mycket stående, hade tålamodet att stå på fötterna, vilket jag gillar mycket. Det blir viktigare och viktigare i dagens hockey att våga stå kvar på skridskorna så mycket som möjligt.



Han hade en tävlingsinstinkt även på träningarna. Tomas var även väldigt bra i spelet med klubban. Han gillade att skjuta och träna mycket på det. Han har, liksom pappa Jörgen, till och med förverkligat drömmen om att göra mål.



Potentialen då… Han var där och då inte aktuell för A-laget i Färjestad som var i toppen av SHL och där kravet var att vinna guld varje år. Jag kunde i alla fall se att Tomas kunde bli en Hockeyallsvensk målvakt på sikt.

Jag gläds enormt med hur bra det går för Tomas i Vimmerby. Som han spelar nu skulle han definitivt kunna spela i Hockeyallsvenskan även om det såklart är en nivå upp från Hockeyettan. Det är många pusselbitar som ska falla på plats för en målvakt. Även om man ser en talang och potential under tonårstiden är det fortfarande många trappsteg man ska ta. Där har Tomas bevisligen tagit flera trappsteg upp sedan vi var tillsammans i Karlstad för ett decennium sedan.”

Pappa Jörgen samt tidigare tränaren Erik Granqvist.Stickan Kenne / Bildbyrån



Orden är tidigare elitseriemålvakten Erik Granqvists, om Vimmerbys succémålvakt Tomas Rydén. Granqvist, som numera är expert på Viaplay, tränade bland annat Rydén under deras gemensamma tid i Färjestad. För det var just i Karlstad hockeyintresset väcktes för den nu 27-åriga målvakten.

- Hockeyn har alltid funnit till i mitt liv eftersom farsan spelat i elitserien. Det har gjort att jag alltid levt i ishallar och omklädningsrum, berättar Tomas Rydén och fortsätter:

- Tanken att jag velat hålla på med hockeyn länge har alltid funnit där. Jag var målvakt redan från början och har alltid velat vara det. Pappa ville ha mig till back. Eftersom han själv hade varit målvakt ville han kanske inte att jag skulle ha den pressen på mig som målvakter har.

- Jag hade andra tankar och ville bara vara målvakt. Det spelade ingen roll vilken sport jag höll på med så skulle jag alltid stå i mål. Jag fick välja att om jag skulle vara målvakt i hockey fick jag lov att vara utespelare i alla andra sporter så det var bara för mig att köpa det, säger Vimmerbymålvakten med ett skratt.



Hade du pappa som tränare?

- Lite grann. Håkan Hermansson som spelade i Färjestad har en son som är några år äldre än jag. Pappa och ”Hockey” (Hermansson) skiftade som målvaktstränare. Pappa tog då hand om Alexander (Hermansson) istället.

- Så här i efterhand är jag tacksam över att vi gjorde så eftersom det är skönt att inte ha den här pappa/tränarrollen utan bara honom som min far.

"VISSTE INTE OM JAG VILLE FORTSÄTTA"

Tomas Rydén fick aldrig fäste i Färjestads J20 och efter tre säsonger i klubbens J18 lämnade han 2012 föreningen.

- Klart att jag ville få chansen att spela i det nystartade J20-laget. Jag tycker inte att jag riktigt fick chansen. Det var en väldigt tuff säsong och jag kände att jag inte riktigt visste om jag ville fortsätta med hockeyn.

- Jag spelade inte någon match i J20 den säsongen. Telefonen ringde då där hemma och jag skulle äntligen få spela med match med Karlskoga HC Flyers mot Munkfors borta. Vi vann på straffar och jag kände att det var kul med hockey igen. Efter den matchen, tillsammans med pappa, fick vi kontakt med Hammarö HC i Division 2.

- Vi pratade med Färjestad om en utlåning eftersom J20-laget ändå hade Luca Boltshauser och Andreas Lexhag. Färjestad valde att satsa på dom två. Då fixade vi så jag fick vara utlånad till Hammarö resten av den säsongen, vilket jag är väldigt tacksam över idag eftersom, som jag sa innan, att jag inte visste om ag ville fortsätta hålla på med hockeyn då jag inte tyckte det var speciellt kul.

- När jag kom till Hammarö fick jag hänga med lite äldre gubbar, känna den här lagsammahållningen, spela mycket matcher samtidigt som det gick bra. Då kom glädjen till hockeyn tillbaka.



Tomas Rydén kom att spela tre säsonger i tvåan med Hammarö innan han skrev på för Köping som även dom låg i tvåan, men sedan avancerade till Hockeyettan. Totalt blev det fem säsonger i Köping.

- Den tiden betydde jättemycket för mig. Jag har alltid pratat om att man inte behöver ta den snabba vägen, inte gå från egna leden upp till J20, Hockeyallsvenskan, SHL och bli draftad.

- Jag har alltid jobbat med att ta den lugna vägen, i min egen takt, hitta en bra känsla, jobba mycket med mig själv, spela många matcher, utvecklas och ta steg för steg. Det har jag mycket Hammarö och Köping att tacka för.

Säsongen 2014/15 fick Tomas Rydén vara med om att avancera till Hockeyettan med Köping, ett minne för livet enligt honom själv.

- Det var magiskt. Hela säsongen var jättehärlig. Det var ett väldigt skönt gäng i Köping och jag fick komma till en klubb där jag fick ta mycket ansvar.



Hur har det fungerat för dig att hela tiden ha jobb vid sidan av hockeyn?

- Det har fungerat bra. Jag tror att det ändå har format mig till den människan och hockeyspelaren jag är idag. Jag har verkligen fått slita för, så att säga,”succés”, jobba hårt för något jag verkligen vill.

- I framtiden, om jag får ha hockeyn som heltidsjobb, kommer jag uppskatta det ännu mer med tanke på att jag alltid jobbat på förmiddagen för att sedan komma hem, äta lunch och efter det dra i väg för att träna. Istället för att träna på förmiddagen och sedan ha hela eftermiddagen ledig.

- Jag tror det skulle gynna fler att eventuellt ta den resan för att förstå hur livet är.

Foto: Magnus Ekeros.





"HÅRT JOBB OCH EN JÄKLA INSTÄLLNING"

Inför säsongen 2018/19 lämnade Tomas Rydén Köping och skrev i stället på för Vimmerby.

- Sista året i Köping gick vi till play off 1. Där fick vi möta Kallinge/Ronneby i bäst utav tre matcher. Efter sista matchen blev jag kontaktad av Vimmerbys förra sportchef, Daniel Stolt. Han sa att han ville ha hit mig till nästa säsong. På den vägen hamnade jag här.



Vad ligger bakom dom fina siffrorna i statistiken och din utveckling sedan du kom till Vimmerby?

- Siffrorna är inget jag kan snacka bort. Det har handlat om hårt jobb och en jäkla inställning. Sedan har jag haft bra spelare och lag runtomkring, bra tränare samtidigt som allt vid sidan av fungerat bra.

- Dessutom har jag haft bra målvaktstränare i Calle Brattenberger och jag har utvecklat både mitt spel och lugn.

Hur långt kan Vimmerby som lag räcka den här säsongen?

- Jag tror att vi kan gå väldigt långt. Vi trivs som bäst i dom här tiderna och jag tycker att vi visat under åren jag varit här att vi spelar som bäst när det gäller. Jag skulle inte bli förvånad om vi går väldigt, väldigt långt den här säsongen.



Trots att Tomas Rydén gjort flera bra säsonger i Hockeyettan har han ännu inte fått chansen till spel i Hockeyallsvenskan.

- Den möjligheten har inte funnits tidigare. Klart att jag hela tiden eftersträvar att få spela i högre serier. Jag vill utvecklas och ta steg.

- Efter säsongen, när man tror att resultatet jag gjort ska ta mig vidare till nästa steg och riktning, klart att jag då kan bli… Skulle jag bli besviken så vänder jag det till att ”jag ska bevisa att jag kan få ännu bättre siffror”.

VILL TILL ALLSVENSKAN

Känner du dig redo för att ta steget upp till Hockeyallsvenskan?

- Det tycker jag absolut. Jag känner mig tryggare i mitt eget spel och vet efter alla år jag jobbat med mig själv vad jag behöver trycka på, jobba med och förbättra.

Tomas Rydén i Vimmerbys dress.Magnus Ekeros



Du har även gjort mål…

- (Skratt) Det var i en Division 2-match mellan Hammarö och Arvika. Vi ledde matchen med en eller två kassar. När det var en och en halv minut kvar plockade Arvika keepern. Dom dumpade pucken bakom min kasse. Jag gick ut och stoppade den samtidigt som jag såg att det är E18 i mittzonen eftersom alla åkt och bytt.

- Jag chansade och fick en dunderträff. Det kändes i klubban att den här pucken drog iväg bra. Sedan blev det lite oklart eftersom spelare kom ut på isen så jag blev skymd och såg inte riktigt pucken. Sedan hör jag hur hela båset ställer sig upp och skriker. Det var en häftig känsla.



Inte för att jag vill förstöra din glädje, men pappa Jörgen har gjort två mål.

- Ja, han har gjort det så jag ligger en efter så det måste jag ta i kapp, avslutar Tomas Rydén med ett skratt.

TV: De fem hetaste deadlinevärvningarna i Allsvenskan





Matchrapporter: Straffar avgjorde när Vimmerby vann mot Mariestad Femte raka för Vimmerby efter seger mot Huddinge IK Skövde kunde inte stoppa formstarka Vimmerby