Höll nollan - tog första NHL-segern

– Det känns bättre nu än för en månad sen, säger han efter 3-0-segern.

I lagmaskinen New York Islanders har Semjon Varlamov varit en spelare som stuckit ut ordentligt under säsongsinledningen. Den ryske veteranen har hållit tre nollor på elva matcher, vunnit sju av dem, släppt in 1,9 mål per match och räddat över 93 procent av skotten.

Samtidigt har den så uppsnackade rookien Ilja Sorokin haft en tung start på NHL-karriären. Inför natten hade han bara fått stå tre matcher - med tre förluster, 3,6 insläppta mål per match och bara 87 i räddningsprocent. Men kanske, kanske har spelet lossnat nu för 25-åringen.

FÖRST SEDAN SVENSKEN

När hans Islanders i natt mötte Buffalo Sabres fick den tidigare KHL-stjärnan chansen mellan stolparna för första gången sedan den sista januari. Man kan säga att han tog chansen. Sorokin räddade samtliga 20 skott han fick på sig och såg alltså inte bara till att ta sin första seger - utan dessutom hålla sin första nolla i NHL.

– Jag mår bra. Jag hade inte så mycket att göra i första eller andra perioden. Jag höll fokus i matchen och spelarna hjälpte mig, sade han på pressträffen efteråt.

Sorokin blev den förste Islandersmålvakten att hålla nollan i samma match som han tog sin första NHL-seger, sedan Anders Nilsson lyckades med bedriften den fjärde mars 2012 då han tog laget till en 3-0-seger mot New Jersey.



– När du spelar, spelar, spelar, spelar kommer du känna dig bättre varje dag. För min del känns det bättre nu än för en månad sedan, såklart.

Lagkaptenen Anders Lee gjorde två av New York Islanders tre mål. Jean-Gabriel Pageau blev också målskytt för New York-lagets del.

HYLLAS - AV MOTSTÅNDAREN

Buffalo har förlorat tre raka matcher. Efter nattens förlust hyllade Taylor Hall det segrande laget.

– Alla vet hur Islanders spelar. De håller sig till sin identitet i varenda byte. Hamnar du i underläge blir det en svår match. Det är exakt det de vill ska hända. Alla lag vill spela i ledning, men de är förmodligen bäst i ligan på det.

Hall har gått tre matcher utan poäng, och elva matcher utan mål. Buffalos stjärnvärvning har inte gjort mål sedan säsongspremiären.