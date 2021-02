Rangersstjärnan skadad – blir borta länge

Säsongen har redan startat tungt för New York Rangers och laget ligger näst sist i sin division. Nu kommer nästa smäll då Jacob Trouba är skadad.

Trouba, som är inne på sin andra säsong i Rangers, har en överkroppsskada och missar mellan 4-6 veckor.

UPDATE: D Jacob Trouba will be out 4-6 weeks (upper body).