Har tagit vara på möjligheten: "Skönt att de kan lita på mig"

Han kände sig redo att ta en plats inför säsongen men fick vänta på sin chans. Nu ser dock William Lagesson ut att ha spelat till sig en ordinarie tröja i Edmonton Oilers backuppsättning.

– Jag har mer självförtroende än innan, säger han.

När hockeysverige.se når William Lagesson har han och Edmonton Oilers en ledig dag. Nyligen hemkomna från en roadtrip slappar han i sin lägenhet tillsammans med flickvännen Amanda och parets hund. Det finns nämligen inte så mycket annat att göra.

– Det har i stort sett varit stängt sedan vi kom hit. Restauranger och sånt har ju bara take away. Det är en hel del som är stängt så det finns inte direkt mycket att göra. Det blir lite handling, matlagning och promenader. Sen måste vi till rinken för att testa oss för corona varje dag.

Desto roligare och mer händelserikt har Lagesson haft det på isen den senaste tiden. Efter att ha varit utanför laget under stora delar av säsongsinledningen har han nu fått spela i sex raka matcher och ser i nuläget ut att ha spelat till sig en ordinarie plats.

– Jag tycker att det har gått bra. Jag tror att det var bra för mig att spela i Sverige innan NHL-säsongen. På slutet har jag kommit in och det har känts bra och jag har mer självförtroende än innan. De har varit nöjda med mina insatser och det har varit skönt att bygga lite förtroende med tränarna, att de kan lita på mig.

Foto: Larry MacDougal / IMAGO



"GER SJÄLVFÖRTROENDE"

Lagesson har hittills svarat för två assistpoäng under säsongen, hans första i NHL.

– Det var jäkligt skönt. Jag är ju inte spelartypen som ska ösa in poäng men det är klart att det ser bra ut att man har lite poäng, att det inte står på noll. Det ger självförtroende och man känner sig lite mer delaktig.

Hur märks det på isen?

– Jag vågar hålla mer i pucken och inte bara göra det enkla hela tiden, sarg ut till exempel. Jag kan hitta lite svårare pass och transportera pucken själv, en massa små detaljer som det handlar om.

I fjol fick Lagesson chansen vid åtta tillfällen i NHL. Han erkänner dock att det var ett litet annat klimat att komma in i.

– Förra året när jag kom upp sa inte tränarna ett ord. Då tänkte man ju ”vafan”. Det var lite svårt att veta vad de tyckte.

Trots utebliven feedback menar han att de matcherna var viktiga inför framtiden.

– Det var nyttigt att spela några matcher förra året för att känna på nivån. Förra året var jag lite mer nervös när jag kom in i ligan. Nu i år kände jag att jag kunde komma in, våga lite mer och ta en större roll. Det hjälper också att komma in i laget och få känna sig delaktig med lite poäng, sånt hjälper.

Du hamnade dock utanför laget efter att ha fått spela en match i början av denna säsong. Vad hann du tänka då?

– Det var tråkigt för jag tyckte att det gick bra och jag fick bra feedback från ledningen. Efter det gick det några matcher och vi förlorade. Då frågade jag efter en träning vad som krävdes för att jag skulle få chansen igen. Jag fick till svar att jag skulle fortsätta som jag gjort och att jag skulle vänta på min chans igen, säger han och fortsätter:

– Nästa match var jag med i lineupen. Jag vet inte om det hjälpte men det skadar väl inte att visa att man verkligen vill vara med och spela.

Foto: Eric Bolte / USA TODAY SPORTS



BILDAR PAR MED SVENSKEN

Sedan dess har alltså Lagesson spelat varje match. Han gör det bredvid landsmannen Adam Larsson.

– Det har varit bra, han spelar också hårt och rejält. Vi har stängt ner många bra spelare. Det har hjälpt att han är svensk, är lite äldre och har varit i ligan länge. Det var bra för mig att komma in och spela med honom, han är rightare och jag är leftare. Vi har byggt på kemin ända sedan vi började spela tillsammans, säger Lagesson och forsätter:

– Han spelar hårt och rejält och vinner sina närkamper. Han är inte velig och det är lätt att spela med någon som är hård och rejäl som får ut puckarna. Det är lättare för mig att veta vad jag ska göra då.

Under inledningen av Oilers säsong handlade det mesta om Connor McDavid och Leon Draisaitl. Många menar att laget inte kan vinna om inte superstjärnorna presterar. Men på sistone har faktiskt laget tagit poäng utan att duon producerat överdrivet.

– Det är viktigt och bra för coachen att se att andra också kan bidra. Det är viktigt för självförtroendet för hela laget att inte de två behöver göra det jämt.

Hur är det egentligen att uppleva de två spelarna på så nära håll?

– Nu har man inte tänkt på det när man är en i laget. De är ju som vilka som helst utanför isen. Men sen kan man sitta på bänken och se McDavid ta pucken i egen zon, åka igenom hela laget och bara tänka: ”herregud vad bra han är”.

Oilers kommer som tidigare nämnt från en bortaturné och det är verkligen nya tider i NHL på grund av coronaviruset. Den nya, kanadensiska divisionen, är väldigt populär runt om i Kanada och det har talats om att det kan bli aktuellt med en sådan även när allt återgår till det normala. Lagesson är dock inte helt såld på idén.

– Nja, vi får se. Det hade nog blivit lite tjatigt. Det hade varit roligt att i alla fall åka runt och möta alla lag minst en gång varje säsong.

"SATT I TVÅ OLIKA OMKLÄDNINGSRUM"

Lagesson är ändå positiv till hur allt sköts runt om i ligan med tanke på situationen.

– Det har fungerat bra, det är hårda restriktioner. Man har bestämda platser på flyget, alla får inte äta samtidigt och man måste åka i två olika bussar till flygplatsen. Senast i Montreal fick vi sitta i två olika omklädningsrum för att man får inte sitta för nära varandra. Halva laget gick till ett omklädningsrum och några till ett annat.

Lagesson hjälper till att rensa upp framför mål.Foto: Perry Nelson / USA TODAY Sports



Det gick dock bra för Oilers trots skilda omklädningsrum. Laget höll nämligen sin första nolla för säsongen.

– Det är också väldigt skönt. Nu tänker man ju mycket på vad man kan bidra med själv. Med den spelartypen jag är är det skönt att inte ha varit inne på speciellt många mål bakåt. Det har också varit en bidragande faktor till varför det har gått bra. Det är skönt att visa att vi kan stänga igen matcher.

Härnäst väntar ett dubbelmöte med Winnipeg Jets på hemmaplan och Lagesson är tydlig med vad han behöver göra för att behålla platsen i laget.

– Det är väl egentligen bara att fortsätta exakt som jag har gjort innan. Sen kan jag bli ännu mer kylig och cool med pucken, hitta in mer i mitten. Jag har fått en bra start på de matcher jag har spelat hittills. Jag får bygga vidare på det, avslutar han.

