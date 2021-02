Loppet är så gott som kört, det skriver nog de allra flesta utom just aktörerna i klubben själva under på. Men i det läge där Skövde har hamnat vore det ändå konstigt om inte andra klubbar försiktigt hör sig för inför stundande transferdeadline.

De sitter på en potentiell krutdurk av slutspelsjokrar.



I tabellen kan det skenbart se ut som att chansen till slutspel fortfarande finns, men frågan är om inte 2-5 hemma mot Huddinge på söndagseftermiddagen var spiken i kistan för Skövdes vidare chanser den här säsongen.



Och frågan det mynnar ut i med ett dygn kvar till transferdeadline är desto mer intrikat.



Är det dags att sälja nu?



Nej, det kommer förmodligen inte alls bli så att Skövde skeppar truppen i det här läget och gör sig några kronor på att andra klubbar är värvningshungriga och aggressiva in på mållinjen. De flesta ser förstås att loppet med stor sannolikhet är kört, men det är inget man kommer acceptera inom föreningen. Idrott funkar inte så. Man tror tills det inte finns något att tro på längre.



Men rent krasst...



Det kan se ut som att chansen på slutspel fortfarande finns, det är trots allt ”bara” tre poäng till åttondeplatsen. Men då ska man komma ihåg att Skövde måste passera två lag för att nå play-in och att de flesta av lagen framför dem har spelat betydligt färre matcher i den haltande tabellen.



Skaraborgarna har själva tagit poäng i tre av 12 matcher så här långt och har bortamöten med Mariestad och Troja/Ljungby och ett möte med Nybro hemma framför sig. Det är möjligt att man skulle kunna ordna poäng i dubbla möten med Mörrum och en hemmamatch mot Karlskrona, men att poängen plötsligt skulle rasa in i strid ström i det här läget och med det spel laget har nu är ett ordentligt långskott.



Handen på hjärtat. Skövde har inte varit ett särskilt konsekvent välspelande eller vinnande lag sedan tidigt i höstas. Andra halvan av grundserien var ganska bedrövlig och i Allettan har man inte räckt till.



Dessutom, det räcker inte med att man plötsligt börjar vinna, slutspelschansen bygger samtidigt på att andra måste förlora ordentligt. You do the math.



Samtidigt, är det någon säsong man kan ha råd att se loppet som kört är det väl den här?



Det finns ingen publik att svara upp emot eftersom de inte får komma in på matcherna. Således ingen risk att tappa en massa pengar på uteblivna publikintäkter och webbsändningarna är väl i stort sett redan betalda i och med att de allra flesta som vill titta redan sitter med abonnemang.



Känslan är att man inte offrar mer än möjligtvis den där dammiga klyschan om ”sin sportsliga heder” (och det har ju alla ändå glömt till nästa säsong) om man börjar lyssna till samtal från andra föreningar. För det vore ju med en deadline i antågande märkligt om andra inte i alla fall ringer och kollar läget i den situation som råder.



Skövde som lag må ha haft svårt att räcka till, men i truppen finns det mängder av spelare som skulle kunna fungera som både bredd och spets i andra omgivningar så här på upploppet.



Så väl Hugo Fagerblom som Robin Wallin skulle kunna vara drömalternativ för gäng som vill säkra upp målvaktssidan, Adam Thilander en oerhört lockande powerplay-joker från blålinjen och Joel Werner ett fullgott defensivalternativ.



Som lag har de inte varit bra nog för att bli framgångsrika i Allettan, men det finns mängder av forwards som skulle kunna göra underverk som det där lilla extra i andra lag. Arbetskapaciteten på spelare som Alexander Henriksson eller bröderna Anton Lundmark och David Lundmark (för att ta några exempel) skulle passa utmärkt i ett slutspel.



Vill man så är nu rätt läge att sälja. Men det kommer inte att ske.



Skövde kommer hålla hoppet vid liv och gneta vidare. För att sen gå på semester när de flesta andra går in i slutspelet i mitten av mars.



* * *



Det är spännande med den typen av annorlunda deadline där de allra flesta lagen fortfarande har väldigt mycket att spela för som väntar imorgon.



Det kommer knappast att hindra klubbar från att agera och att göra det stort, men det kommer förmodligen se lite annorlunda ut.



Måndagen kommer säkerligen innebära några ganska ordentliga bomber och det finns all anledning att följa det noggrant.

