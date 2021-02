LHC:s glädjebesked: Stjärnan redo för comeback

Han har varit uppskriven på Linköpings skadelista i över två månader nu, men när östgötarna gästar Leksand på tisdag kan Broc Little äntligen finnas med i LHC:s laguppställning igen.

De senaste dagarna har Little tränat tillsammans med övriga i laget.

– Det har varit bra att komma tillbaka och träna med laget för att komma i matchform. Jag har tränat mycket på is på egen hand de senaste veckorna, men det är en annan sak när man tränar med laget för det blir fler matchsituationer och man får ta emot tacklingar. Så här långt har det gått bra, säger Little till klubbens hemsida.



Little ådrog sig en nyckelbensfraktur i mötet med HV71 i mitten av december och har sedan dess kämpat för att komma tillbaka för att hjälpa bottenlaget.

– Jag kan inte vänta på att få komma ut dit. Det har varit långa månader med att bara sitta på läktarna, speciellt när det har varit tufft för laget. Man känner sig lite hjälplös i den situationen och man vill bara vara där ute och hjälpa laget. Jag ser fram emot att komma tillbaka och bidra till laget, säger han.



Innan skadan hann Little producera 20 poäng (9+11) på 19 matcher för LHC. Comebacken kommer minst sagt lägligt för Linköping, som kan tvingas klara sig utan den interna poängligaledaren Markus Ljungh under den resterande delen av säsongen efter en skada under en landslagsträning tidigare i veckan.

TV: Albert Johansson debuterar i Tre Kronor

Matchrapporter: Tungt för Färjestad – Linköping bröt fina vinstsviten Malmö slog Linköping i jämn match i Malmö Arena Avgjorde - efter 26 (!) missade straffar