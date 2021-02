Örebros succéback får NHL-kontrakt

Robin Salo har svarat för 25 poäng (5+20) på 39 matcher i SHL med Örebro. Det har fått New York Islanders att skriva ett kontrakt med backen.

Den 22-årige finländaren har skrivit på ett tvåårigt tvåvägsavtal. Örebrofansen kan dock slappna av då han kommer att lånas ut till klubben under resten av säsongen.

#Isles Transaction: Defenseman Robin Salo has agreed to terms on a two-year entry level contract. The Islanders have reassigned him to Orebro of the Swedish Hockey League.https://t.co/4cn3kuYZVV