Allvins fräckis - försökte värva tillbaka ikonen

Marc-André Fleuryv ar en del av tre olika Stanley Cup-vinnande upplagor i Pittsburgh. Han var bara förstemålvakt vid titeln 2009, men har sannerligen haft en stor del i Penguins stora framgångar det senaste dryga decenniet.



Efter att Matt Murray petat undan veteranen från målvaktstronen i Pittsburgh plockades Fleury av Vegas i expansionsdraften. Vegas har i sin tur plockat in Robin Lehner som sin tilltänkte förstemålvakt, vilket återigen gjort att Fleury hamnat i kläm. Pittsburgh har släppt Matt Murray till Ottawa och går i stället med Tristan Jarry och Casey DeSmith som målvaktspar, och den duon har haft svårt att imponera.

Det har gjort att Pittsburgh försökt värva tillbaka Fleury. 36-åringen har haft en fenomenal start på säsongen och har efter sex matcher en räddningprocent på närmare 93. Enligt TSN:s Bob McKenzie ska Penguins redan under Jim Rutherfords tid som general manager hört sig för kring en trejd som skulle ta Fleury tillbaka till Pennsylvania, och så sent som häromveckan ska den vikarierande general managern Patrik Allvin gjort samma sak.

Vegas, som tidigare uppgetts vara ute efter att bli av med sin 36-årige målvaktsveteran, ska emellertid ha sagt nej.

Marc-André Fleury har kontrakt även över kommande säsong. Han har en lönetaksträff på sju miljoner dollar.

Just now, @TSNBobMcKenzie reported that GMJR tried "very hard" during offseason to bring MAF back here, said Allvin made similar attempt "as recently as the last couple of weeks" but Vegas wouldn't budge.