Svenske backen skadad – så länge blir han borta

Han tvingades utgå i tisdagens match mot Tampa Bay Lightning efter att ha brakat in i sargen.

Nu bekräftar Nashville Predators coach John Hynes att Mattias Ekholm har ådragit sig en skada och kommer att vara borta i veckor.

Ekholm kommer bedömas 'vecka för vecka', enligt Hynes som dock inte berättar vad det är för typ av skada.

#Preds coach John Hynes tells us on @1025TheGame that Mattias Ekholm is out for tonight and will be "week-to-week."