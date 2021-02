Vi fick inte ha vår första svenska general manager i NHL speciellt länge. Patrik Allvin återgick under tisdagen till att vara Pittsburgh Penguins assisterande general manager sedan Ron Hextall och Brian Burke anställts för att ta över skeppet efter Jim Rutherfords hastiga sorti.

Underbart blev kort. Likväl behåller Allvin sin plats i historieböckerna som en svensk NHL-pionjär, den högst temporära titeln till trots.

Nu ska inte det här handla om Patrik Allvin, utan om de som kallats in för att basa över honom och resten av organisationen. För vad kan man egentligen utläsa av att Penguins väljer att plocka in just Hextall och Burke?

Utåt sett vill klubben självklart fortfarande lansera sig som en Stanley Cup-utmanare. Men efter att Rutherford använt de senaste åren till att med näbbar, klor och en uppsjö trejder bibehålla Penguins status som ett topplag kan Ron Hextalls inträde ses som ett steg i motsatt riktning.

För medan Rutherford har gjort sig känd som den spontana, nästan impulsiva sortens general manager präglades Hextalls tid som GM för värsta rivalen Philadelphia Flyers av tålamod. Vissa skulle till och med hävda att hans tålamod i slutändan var det som fick honom sparkad i november 2018. Detta eftersom han inte var aggressiv nog vid en tidpunkt när många ansåg att Flyers var mogna att satsa. Han valde dessutom att satsa vidare på den hårt kritiserade coachen Dave Hakstol, trots att fansen stod uppradade med högafflar och facklor utanför Wells Fargo Center och krävde tränarens huvud på ett fat.

Något annat som präglade Hextalls tid i Flyers var hur han var delaktig i att bygga upp klubbens talangpool på ett imponerande sätt. Under hans tid som ledare i klubben, mellan 2014 och 2018, draftade Flyers en stor del av de spelare som i dag utgör kärnan i laget; Carter Hart, Travis Sanheim, Ivan Provorov, Oskar Lindblom, Travis Konecny och Joel Farabee för att nämna de mest uppenbara.

Med detta i åtanke går det inte tolka Pittsburgh Penguins anställning av Hextall som något annat än en blick mot framtiden. Den mer långsiktiga framtiden.

Malkin och Crosby efter Stanley Cup-vinsten 2017.Foto: Bildbyrån/Joel Marklund



TREJDADE BORT FEM AV SJU FÖRSTAVAL

Jim Rutherford trejdade bort fem av de sju förstaval Penguins hade under hans tid som GM från draften 2014 till 2020 och har utöver det offrat talanger som Kasperi Kapanen (nu tillbaka i klubben), Filip Gustavsson, Calen Addison och Filip Hållander i olika bytesaffärer. Det gör att det finns ett skriande behov av att fylla på med draftval – Minnesota Wild äger Penguins förstaval i årets draft efter Jason Zucker-trejden – och bygga en talangpool som faktiskt består av spelare med en framtid i NHL.

Men för att ändra på det kommer det krävas mer än bara tid, det kommer att krävas uppoffringar i form av etablerade spelare. Kris Letang? Bryan Rust? Eller rent av Jake Guentzel?

Det är här det blir knepigt för Hextall, Burke och Pittsburgh Penguins.

Så länge Sidney Crosby och Jevgenij Malkin står i första ledet förväntas Penguins vara ett satsande lag. Malkin har ett år kvar på sitt kontrakt medan Crosbys avtal gäller till och med 2024/25. Vid 34 respektive 33 års ålder har de sina bästa år bakom sig, men fortfarande tillräckligt med talang för att kräma ur produktiva säsonger.

ETT NYTT DETROIT RED WINGS?

Kan de då tänka sig att göra det för ett lag under återuppbyggnad?

Crosbys lojalitet gentemot klubben är förvisso oantastlig, men efter att ha gjort det till en vana att vinna titlar under sin karriär undrar jag om en rebuild verkligen skulle falla honom i smaken. Är det under de premisserna han vill spela sina sista NHL-säsonger?

Malkin kan ta chansen att bli free agent sommaren 2022 och testa vingarna på annat håll. Han har tidigare pratat öppet om att det vore ett spännande alternativ att någon gång få vara nummer ett i en klubb. Kanske är det här det som bidrar till att han tar det steget, eller till och med ber om en trejd.

Efter att ha blivit Stanley Cup-mästare 2009, 2016 och 2017 kan man inte säga annat än att Pittsburgh Penguins fick ut allt man kunde önska av Crosby och Malkin. Men som för alla framgångsrika klubbar i nordamerikansk proffsidrott kommer man förr eller senare till en korsning där man måste ta ett svårt beslut. Detroit Red Wings, som kan fungera som en bra parallell och liknelse till Penguins, drog ut på sin satsning in absurdum och betalar priset för det i dag.

Nu återstår det att se om Pittsburgh Penguins hamnar i samma sits. Det är ett beslut som kanske ligger hos Crosby och Malkin i ännu större utsträckning än hos Hextall och Burke.

