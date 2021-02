NHL-klubben kommer arrangera U18-VM

U18-VM skulle egentligen spelas i Michigan, USA.

Men nu flyttas mästerskapet till Texas där Dallas Stars kommer att agera värd.

Senast U18-VM spelades var det i Örnsköldsvik och Umeå där Småkronorna tog sitt historiska guld.

2020 ställdes mästerskapet in men 2021 års mästerskap planeras att arrangeras – men det blir inte riktigt som planerat.

I stället för att VM spelas i Michigan som planerat flyttas turneringen nu till Frisco och Plano i Texas där Dallas Stars kommer att agera värd för världsmästerskapet.

– Vi är glada över att kunna samarbeta med Stars för att ha det här världsevenemanget i Texas. Stars har gjort ett fantastiskt jobb med sina faciliteter och vi ser fram emot att få visa upp framtidens NHL-stjärnor i Texas, säger Pat Kelleher, som är ordförande för det amerikanska hockeyförbundet, i ett uttalande.

Mästerskapet kommer att gå av stapeln mellan 26 april och 6 maj.

– Dallas Stars är hedrade över att väljas ut som värd för en av de största hockeyturneringarna i världen, säger Stars VD Brad Alberts till klubbens hemsida.

Småkronorna tillhör Grupp A som ska spelas i Plano, i den gruppen finns även Kanada, Belarus, Lettland och Schweiz. Grupp B spelas i Frisco och innehåller USA, Ryssland, Finland, Tjeckien och Tyskland.

We're excited to host the 2021 IIHF Under-18 Men's World Championship in Frisco and Plano from April 26-May 6!



The 10-nation tournament will be played in the U.S. for just the third time.https://t.co/PPiIpQ8Ks2