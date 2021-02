Kanadensisk OS-back på väg till SHL

Marc-André Gragnani verkar vara på väg att flytta till Sverige.

Den 33-årige kanadensaren ska vara klar för spel i en SHL-klubb, enligt agenten Aljoša Pilko.

Det är dock ännu okänt vilket lag som har värvar in Gragnani men det lär bli känt inom en snar framtid.

Marc-Andre Gragnani is joining a team in the @SHLse