Ryssens succé – blev historisk i natt

Ingen kunde överlista New York Islanders ryske burväktare Semjon Varlamov i natt. Den 32-årige målvakten räddade samtliga 30 skott när hans Islanders besegrade ärkerivalen New York Rangers med 2–0 i Madison Square Garden.

– Jag är väldigt glad att vi vann i dag. Det här var en viktig seger. En stor seger, säger Varlamov till nhl.com.



I och med sin nolla blev Varlamov den första målvakten i New York Islanders historia att nolla New York Rangers två gånger under en och samma säsong. Ryssen stoppade bland annat ett friläge från landsmannen Artemi Panarin och farliga målchanser där Mika Zibanejad var involverad.

– När man ställs mot den typen av chanser mot de största spelarna i ligan och du lyckas rädda så får du ett lyft. Du vill verkligen göra räddningen. Det var nyckelräddningar i matchen, vi behövde dessa räddningar, säger Varlamov.



Nollan var Varlamovs tredje för säsongen, vilket innebär att han är den första målvakten sedan Tommy Salo att hålla tre nollor under sina åtta inledande matcher på en säsong.

Efter två mållösa perioder lyckades Islanders bryta dödläget i den tredje perioden genom två mål signerade Casey Cizikas och Matt Martin inom loppet av två minuter och fem sekunder.

New York Rangers – New York Islanders 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

Rangers: –

Islanders: Casey Cizikas (2), Matt Martin (1).