Glädjebeskedet: Nyckelbacken närmar sig comeback

Marcus Hardegård skadade sig i rivalmötet med Modo i början av året efter att ha träffats av en puck på handen. Hardegård ådrog sig en fingerfraktur och prognoserna pekade mot att nyckelbacken skulle bli borta under den resterande delen av grundserien.

Nu ser det ut som att så inte blir fallet.

Skadan har läkt bättre än förväntat och Hardegård ser nu ut att kunna komma till spel tidigare än förväntat.

– Han kommer nog kunna spela ett par matcher redan innan slutspelet. Men till slutspelet är han garanterat tillbaka, säger sportchefen Kent Norberg till Sundsvalls Tidning.



TRÄNADE MED LAGET: "DET ÄR SKITKUL"

Tidningen skriver att Hardegård varit på is under den senaste tiden, men att han för det mesta tränat individuellt. Under gårdagen deltog han dock i flertalet spelövningar med resterande delen av laget.



– Det är skitkul. Det har blivit att jag varit med mer och mer. Det känns relativt bra, säger Hardegård.



Sedan en tid tillbaka har backen fått ta av gipset och har istället en skena på det skadade fingret.

– Jag kan inte ha hockeyhandskarna ännu, utan kör en vanlig arbetshandske typ. Det känns inte som det ska göra när det är helt bra så klart, men det känns ändå rätt bra. Jag är hoppfull och mina förhoppningar är att hinna tillbaka för ett par matcher innan slutspelet.



Den 23-årige backen har noterats för 21 poäng (2+19) på 25 matcher den här säsongen. Trots det långa skadeuppehållet är han alltjämt den poängbäste backen i Timrå.

TV: Albert Johansson debuterar i Tre Kronor

Matchrapporter: Knäckte serieledaren - för andra gången på ett dygn Seger för Björklöven i toppmötet med Timrå Formstarkt Timrå tog ännu en seger