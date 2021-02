Västervik lånar in målspruta från Hockeyettan

Med ett hektiskt spelschema och en rad skador och sjukdomar behöver Västervik förstärka laget.

Nu meddelar smålänningarna att man kommer att låna in forwarden Felix Liljegren från Hockeyettan-klubben Tyresö/Hanviken över de kommande matcherna mot Almtuna och BIK Karlskoga.

– Vi har ett hektiskt spelschema och tyvärr en hel del skador och andra frågetecken och därför lånar vi in Felix från Hanviken. Felix är en storväxt spelare som har näsa för målet. Förhoppningsvis kan han komma in som en injektion under helgen, säger sportchefen Emil Georgsson till klubbens hemsida.



Liljegren har en framgångsrik säsong bakom sig med inte mindre än 26 mål och 17 assist på 30 matcher för Hanviken/Tyresö den här säsongen. Men den målnoteringen toppar 28-årignen Hockeyettans skytteliga.

– Vi är tacksamma till Hanviken som ställer upp med denna lösning på kort varsel, säger Georgsson.



Därmed får bröderna Felix och Viktor Liljegren spela tillsammans, då lillebror Viktor sedan tidigare återfinns i Västervik.

