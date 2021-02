Nu är det dags för NHL-coachen igen

I mitten av januari satte NHL-säsongen 2020/21 slutligen i gång. Pandemin till trots har vi bjudits på finfin underhållning under inledningen av säsongen.

Nu ger vi dig med NHL-intresse möjligheten att tävla om fina priser i vår återkommande fantasytävling NHL-coachen. Den 11 februari startar tävlingen som går ut på att sätta ihop det ultimata laget och försöka spela in så många poäng som möjligt under resten av grundserien. Till ditt förfogande har du 20 miljoner kronor att köpa målvakt, två backar, tre forwards och en coach för.

Den här säsongen kan den utmaningen bli svårare än någonsin då en hel del matcher redan nu har skjutits upp till en följd av covid-19-smitta i flera av lagen.

För att kunna delta i fantasytävlingen måste du abonnera på Hockeysverige Plus (49 kr/mån) eller Everysport Plus (99 kr/mån). Bortsett från att delta i NHL-coachen får du som premiumkund även tillgång till allt exklusivt material på sajten.

PRISBORD

4-10) Boken Hockeystjärnor 2021 + ett års abonnemang av Hockeysverige Plus



11-15) Hockeysverige-mugg + ett års abonnemang av Hockeysverige Plus



16-20) Ett års abonnemang av Hockeysverige Plus