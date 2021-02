JVM-stjärnan sköt första NHL-målet i debuten

I juniorligan OHL har Arthur Kaliyev varit en av de bästa målskyttarna de senaste två säsongerna. 19-åringen sköt 51 respektive 44 mål för Hamilton Bulldogs och gjorde totalt 126 mål och 248 poäng på 192 matcher under tre säsonger i ligan.

Nu har den i Uzbekistan födde amerikanen tagit sitt målskytte till NHL.

I natt debuterade Kaliyev för Los Angeles Kings, som draftade vänsterforwarden som 33:e spelare i andra rundan 2019. Där skrev han per omgående in sig i målprotokollet.

I hemmamötet med Anaheim Ducks stod Arthur Kaliyev för tröstmålet när Kings föll med 1–3. Det var i början av den andra perioden som den färske juniorvärldsmästaren rakade in en retur bakom John Gibson i Anaheims kasse.

This is one for the memories, @Arthur_Kaliyev.



Congrats on career goal No. 1! pic.twitter.com/Vx8dvEV69b