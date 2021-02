Charas klubbor hamnade i fel stad: "När börjar träningen?"

Zdeno Chara får ta det försiktigt med slagskotten, han kommer nämligen snart inte ha några klubbor kvar. Den slovakiske jättens senaste specialbeställda klubbor har hamnat i fel stad och hos fel person.

När Zdeno Chára skrev på för Washington Capitals i slutet av förra året kunde inte de nya lagkamraterna hålla sig borta från hans extremt långa klubba. Jevgenij Kuznetsov var tvungen att prova klubban när han på uppvärmningen inför en träning frågade slovaken om lov.

När Kuznetsov åker ut på isen uppmanade Chara honom att inte ha sönder klubban då han inte hade "tillräckligt många".

"Can I try it for couple minutes?"



Kuzy slap shot power rating updated to 99 😂 pic.twitter.com/38Lpz5TsVf — Washington Capitals (@Capitals) January 12, 2021

Det verkar som Chara inte har fått några fler klubbor sedan dess då en person som bor i New Jersey fick en speciell leverans igår kväll. I paketet låg fem av Charas specialbeställda klubbor och det dröjde inte länge innan personen hade publicerat det på Twitter.

Hey @Capitals why are $5k worth of your hockey sticks at my house...



Also what time is practice?



I think @FedEx messed up... 😂 pic.twitter.com/05QzUabiAs

Yo @zdeno33 I know you haven’t tweeted since 2014 but you coming to pick these up or not...? pic.twitter.com/k4eBXF5x14 — Ariel Ben-Abraham (@ArielCreate) February 1, 2021

