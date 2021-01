Fick NHL-debutera - nu skickas han ned i AHL

Victor Söderström fick NHL-debutera innan han spelade i AHL. Men efter att ha fått göra två matcher för Arizona Coyotes väntar nu spel i Tuscon Roadrunners i farmarligan.

AHL tar sin början till veckan, och det är där Söderström kommer få istid den närmaste tiden. Svensken har både tillhört Arizonas ordinarie trupp och deras så kallade "taxi squad", men skickas nu alltså ned till AHL-laget.

Söderström, som inledde den här säsongen i AIK i HockeyAllsvenskan, fick spela 15 respektive tolv minuter under sina två NHL-framträdanden den senaste veckan.

ICYMI: D Victor Söderström is headed to Tucson and I think he will stay there awhile. As previously noted, Söderström needs lots of minutes/games/situations this season to develop, learn the pro game and learn the North American game. Tucson is the best place for that to happen. https://t.co/0xEie93zQe