UPPVISNINGEN: Se McDavids nya drömmål

Vi är tio matcher in på säsongen och Connor McDavid är uppe på imponerande 17 poäng. Med det toppar han, förstås, NHL:s poängliga. I natt stod han för sin kanske mest dominanta match för säsongen, när han närmast på egen hand sänkte Toronto.

Edmonton vann med 4-3 efter förlängning. Nummer 97 gjorde två mål och spelade fram Josh Archibald till ett. Dessutom kom McDavids andra mål i förlängningen, bara för att ytterligare understryka hans heroiska insats. Men det var McDavids första mål som snodde rubrikerna.

Edmontonkaptenen tog pucken i egen zon och åkte sedan igenom ett helt Torontolag, innan han trots en taskig balans kunde snärta in pucken bakom en chanslös Frederik Andersen i Maple Leafs-kassen.

Efter nattens uppvisning kan vi addera ännu i ett mål i banken av Connor McDavid-drömmål.

CONNOR MCDAVID IS NOT FROM THIS PLANET! 😮👽



(Via: @Sportsnet) pic.twitter.com/R0kmNu2ft6