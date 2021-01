Spräckte nollan - från mittzonen: "Maximal tur"

– Den där är svår att försvara sig emot, säger C Mores expert Niklas Wikegård med ett skratt.

116 minuter och 39 sekunder.

Så länge höll Djurgårdens målnolla i sig.

I bortamötet med Leksand hade laget länge svårt att skapa några målchanser av värde. I den tredje perioden låg stockholmarna under med 0–2 när backen Tobias Ekberg gjorde ett minst sagt udda mål – och spräckte den förargliga nollan.

Efter en vunnen tekning i mittzonen av Kalle Östman skickade Ekberg in pucken i rundeln för att få in den i anfallszonen. Men pucken tog en helt annan bana. Efter att ha träffat kanten på plexiglaset styrdes pucken i stället in i mål efter att målvakten Janne Juvonen gått ned bakom mål för att stoppa pucken.

– Det är maximal tur – det där händer aldrig! utropade C Mores expert Niklas Wikegård.

– Det är rundat plexiglas på kanterna och det är det som gör att pucken studsar sådär.

Djurgården med årets märkligaste mål 🧐 #shl #twittpuck pic.twitter.com/Wqx7CN8vmB

— C More Sport (@cmoresport) January 30, 2021

Ytterligare en sargstuds hjälpte Djurgården till en kvittering. Efter tolv mållösa matcher skickade Dick Axelsson in 2–2 efter att ha plockat upp returen – från sargen – sedan ett backskott missat målet.

Målet tog matchen till förlängning, där Leksand jagade seger via spel powerplay. Men det kom att avgöras efter straffar. Där sköt Carter Ashton segern till Leksand. Kanadensaren hade utöver det mål och assist under ordinarie matchtid.

– Isen var dålig i slutet och vi snackade om att skjuta på straffarna, säger Ashton till C More om sin straff som satte rakt upp i krysset.





Matchrapporter: Leksand starkast i straffläggningen – vann hemma mot Djurgården Oskarshamn slog Leksand efter John Dahlströms dubbel Stark defensiv när Färjestad vann mot Djurgården