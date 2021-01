”Jag är frustrerad över hur det gått i Vancouver”

Sven Bärtschi är fast i frysboxen i Vancouver Canucks.

För andra året i rad tvingas han spela i farmarligan AHL – trots att han tjänar över tre miljoner dollar.

– Det är sån businessen är och det är inte alltid lätt, säger schweizaren enligt Utica-tidningen Observer-Dispatch.

2011 draftades Sven Bärtschi av Calgary Flames som 13:e spelare efter att ha öst in poäng i juniorligan WHL.

Han såg då ut att ha potential att kunna vara en toppforward i NHL och inledde sin NHL-karriär starkt genom att skjuta tre mål på sina fem första matcher i Flames som 19-åringen. Därefter hade dock schweizaren problem att ens ta en plats i laget då han bara fick spela 61 NHL-matcher över de tre kommande säsongerna.

2015 trejdade därför Calgary bort honom till Vancouver Canucks i utbyte mot ett andrarundeval.

I Canucks blev Bärtschi en regelbunden NHL-spelare men lyckades dessvärre inte bli den topp sex-forwarden som Vancouver hade hoppats. Hans bästa säsong kom 2016/17 då han gjorde 18 mål och 35 poäng på 68 matcher.

Därefter har dock hans roll i Vancouver blivit mindre och mindre. I fjol fick han endast spela sex matcher i NHL och tvingades tillbringa nästan hela säsongen i farmarlaget Utica Comets där han gjorde 46 poäng på 43 matcher.

Även den här säsongen ser det ut att bara bli AHL-spel då Bärtschi varken tog plats i NHL eller bland reservspelarna.

För Utica-tidningen Observer-Dispatch berättar han nu om känslorna kring att spela i AHL för andra säsongen i rad.

– Jag är frustrerad över hur det har gått i Vancouver. Men det är sån businessen är och det är inte alltid lätt. Jag tycker att jag spelade riktigt bra i fjol och jag försökte hjälpa de yngre killarna. Nu är det samma uppdrag igen: Göra det bästa av de 32 kommande matcherna och sedan gå vidare därifrån, säger 28-åringen, enligt OD-reportern Ben Birnell.

