"Han har verkligen varit en poängräddare i många matcher"

Senast AIK var uppe i SHL var säsongen 2013/14. Laget har visserligen varit nära att komma tillbaka till högsta serien ett antal gånger, men fallit på målsnöret.

Inför säsongen 2020/21 värvade AIK flera starka namn, men framförallt ett tungt namn på tränarposten i Håkan Åhlund. Trots det ligger AIK bara åtta, men efter en tyngre start på serien har laget börjat hitta något som kan liknas ett spel där man hittar vägar att vinna matcher.



– Jag tycker att dom är i en mer positiv trend nu. Killarna har vunnit fler matcher än dom förlorat även om dom lite onödigt fortfarande tappar poäng, säger Kai Nurmi som spelade i AIK mellan 1973 och 1982.

– Sedan ska vi vara ärliga och säga att AIK ”fått” matcher som dom inte borde ha vunnit. Nu tillhör målvakten laget, men det är Claes Endre som har räddat laget i många, många matcher.

Det är många säsonger sedan AIK spelade i SHL, vad tror du det är som inte har kuggat i under den här tiden?

– Det är svårt att svara på när jag inte varit på plats i föreningen och sett vad som händer och sker. Som vanligt är det viktigaste kontinuiteten. Till att börja med då ha en bra ledning som kan få möjligheten att jobba långsiktigt, vilket tyvärr är det svåra i dagens idrottssamhälle, att få bygga på sikt.

– Det här är inte bara ledarnas fel. Många gånger är det spelarna som ser väldigt kortsiktigt och inte är beredda att kriga på för att utvecklas och bli bättre. Får man inte spela då byter man lag. Då blir det för stor omsättning på spelare och svårt att bygga.



"SVÅRT ATT VETA HUR TÄNKET HAR VARIT"

AIK har under många år fått uppleva många tränarbyten, men även att rader av spelare har farit in och ut ur truppen. Givetvis påverkar det här lagets prestation enligt Nurmi.



– Jag tror att det påverkar väldigt mycket. Det är viktigt, som jag sa, att ha den här kontinuiteten och bygga ett lag där killarna lär känna varandra. Om vi ser på AIK:s tre senaste säsonger så har det varit i stort sett tre nya lag.

– Visst, ibland får man ihop gruppen snabbare medan det andra gånger tar längre tid. Nu tycker jag ändå kompetens finns för att ha lag som definitivt ska vara topp sex.

Börjar du se en röd tråd kring hur klubben bygger framåt?

– Det är, som sagt var, svårt att veta hur tänket har varit. Sedan är det också plånboken som styr.

– Givetvis vill och försöker man behålla vissa spelare, men ibland går det helt enkelt inte. Det är bara att se till det året AIK vann serien och höll på att gå upp. Då hade man ett lag för att gå upp i SHL men misslyckades i dom avgörande matcherna. Jag tror att det var tio eller tolv av dom bästa poänggörarna i laget som försvann efter den säsongen.

– Klart att då börja bygga ett nytt lag samtidigt som det kanske inte finns ekonomiska muskler för det är svårt. Alla försöker göra så gott man kan, men ibland är det bara så att det helt enkelt inte går att trolla.

"UTAN HONOM HADE DE INTE LEGAT DÄR DE GÖR NU"

AIK har valt att satsa främst på stockholmare och en del spelare som vänt hem, tror du att det är rätt väg att gå?



– Ja, jag tror på att ju fler man kan ha som är lokalt förankrade så har du något gratis bara av att ha det. Killar som kommer från och kan stan, känner till livet där. Det kan vara en stor omställning för andra som kommer och ska leva i Stockholm. Det har vi även sett på SHL-nivå.

– Om vi tittar på Djurgården och andra storstadsklubbar är det inte alltid så att det kommer fungera bara för att man flyttar till ett större lag. Givetvis påverkas du som spelare även hela den här sociala biten.

Hur stark är fortfarande traditionens makt för AIK då det kommer till att rekrytera spelare till klubben?

– Den blir såklart sämre och sämre ju längre dom ligger i Hockeyallsvenskan. Nu vet jag inte riktigt hur det är idag med spelare som varit utomlands eller hemvändare till Stockholm, men jag tror inte AIK är det första alternativet.

– Så blir det tack vare att man ligger i Hockeyallsvenskan. Då ligger Djurgården bättre till som en SHL-klubb.

Vilka ljuspunkter har du sett i AIK under säsongen?

– Claes Endre, utan honom hade dom inte ens legat där dom ligger nu. Han har verkligen varit en poängräddare i många matcher och varit betydligt bättre än vad jag trodde att han skulle vara eftersom han inte hade några meriter innan han kom till AIK.

- Sedan är det några spelare som inte varit så jättebra, men kommit mer och mer med tiden. Den stora skillnaden blev då Max Lindholm kom in och började producera. Det verkade som trycket då släppte hos andra spelare, att det då fanns han, (Nicklas) Heinerö och några till som levererade.

- Nu börjar (Anton) Holm, (Fredric) Weigel med flera också trumma igång och producera. Det här tror jag sammantaget gjort att AIK har börjat plocka lite mer poäng och producerat mer mål.

Du har själv spelat inför ett fullsatt Hovet massor med gånger, hur tror du killarna känner att åka in på en tom hemmaarena?

- Det måste kännas jättekonstigt. Nu tror jag killarna börjar bli vana, men det är nog som då vi spelade träningsmatcher och det inte var något folk där överhuvudtaget. Jag kan tänka mig att det kan vara svårt att få den där sista inspirationen.

- Sedan är det en annan skillnad mot då vi spelade. Idag är hockeyn ett yrke. När jag höll på hade jag ett jobb och spelade hockey på fritiden. Ska du idag ha kvar ditt jobb som hockeyspelare så måste du försöka göra ett bra resultat på jobbet.

Tränaren Håkan Åhlund har klivit åt sidan tillsvidare av personliga skäl, men om det påverkat lagets prestation har inte Kai Nurmi något bra svar på.

- Egentligen är det svårt att förstå vad som händer. Det kan vara så att killarna, då han är borta, helt enkelt lyfter sig då det är Anton (Blomqvist) som står i båset.

- När man inte är med själv där så vet man inte hur snacket går, hur killarna reagerar på det Håkan säger kontra det Anton säger före och efter matcher, analyser och vad det nu månne vara. Det känns i alla fall som Anton har fått killarna med sig.

- Det kanske var det här som behövdes ”försvinner Håkan måste vi verkligen ställa upp här och köra för Anton”. Lite så känns det, att när han klev in i båset blev killarna lite mer skärpta och presterade bättre.

- Sedan vet jag såklart inte om det beror på att Håkan skulle vara på ett annat sätt eller inte, att killarna inte gillade honom eller hade för mycket respekt. Det finns alla möjliga varianter, men jag tror inte att det handlar så mycket om det. Jag tror att det är mer att killarna tagit sig själva i kragen när assisterande tränaren fått kliva in.

Borde AIK ringa in Roger Melin eller någon annan rutinerad röst som stöttar upp?

- Nej, det tycker jag inte. Varför komma in med ytterligare en ny röst? Låt nu Anton och Johan Olsson, som varit med tidigare på den här nivån i AIK, köra.

- Tittar vi på matcherna som varit sedan dom klev in i båset så har AIK bara förlorat två av tio eller åt det hållet. Det verkar funka så varför skulle man då ta in någon ny, avslutar den hårdskjutande backen och svenska mästaren med AIK 1982, Kai Nurmi.

