Lias första NHL-mål på nästan 22 månader

Det har varit ett par omvälvande säsonger för Lias Andersson. 22-åringen har forslats mellan NHL, AHL och SHL om varannat. Efter att ha avslutat förra säsongen med HV71 och påbörjat densamma i Jönköpingsklubben fick Andersson i samband med NHL-draften i oktober se sina NHL-rättigheter trejdas från New York Rangers till Los Angeles Kings.

Där har han nu slutligen fått speltid i NHL igen.

Efter att ha inlett säsongen utanför Kings laguppställning har han nu varit ombytt i fyra av de sex matcher som laget har hunnit spel.

I nattens möte med St. Louis Blues kom också det första målet för nya klubben. Och detta nästan 22 månader efter det senaste målet i NHL, som sköts för New York Rangers mot Ottawa Senators den 3 april 2019.

När Blues besegrades med 6–3 sköt Lias Andersson 5–1-målet. Efter att ha klivit ut från utvisningsbåset frispelades han av Anze Kopitar och fick efter många om och men in pucken bakom Ville Husso i hemmalagets kasse.

All the time in the world. pic.twitter.com/jr2yQHvbXy