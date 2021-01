Allsvenska lånet stannar i Hockeyettan

Felix Carenfelt blir kvar i Hockeyettan ett tag till.

Under måndagsmorgonen meddelade Hudiksvall att den inlånade forwarden från Almtuna blir kvar i hälsingeklubben i ytterligare två veckor.

20-åringen anslöt till Hockeyettan-klubben under förra veckan efter att ha blivit utlånad från Almtuna i jakt på mer speltid. Under den gångna veckan noterades Carenfelt för ett mål på två matcher för "Hudik", där han nu ser ut att få spela ytterligare fyra matcher under sin låneperiod.

Med fem spelade matcher ligger Hudiksvall på en andraplats i den norra Allettan, dock med två matcher mer spelade än jagande Teg och Borlänge.

Carenfelt har noterats för sex poäng, fördelat på fem mål och en assist, på 29 allsvenska matcher med Almtuna den här säsongen.

TV: 16-årige Marco Kasper om att kliva in i SHL

Matchrapporter: Ryck i sista perioden avgjorde för Östersund IK borta mot Hudiksvall Hockey Straffar avgjorde när SSK vann mot Almtuna Tim Juel höll tredje raka nollan