Bara för att man draftas högt och spås en lysande framtid innebär inte det att det är garanterat med NHL-spel.

Det visar bland annat de här tio spelarna i närminne som draftades i första rundan utan att göra så mycket väsen i världens bästa hockeyliga.

NHL-draften är alltid ett stort spektakel då det är en tidig inblick i hur ligans framtid kan komma att se ut och vilka stjärnskott som kan komma att göra stora avtryck framöver.

Men man glömmer lätt bort att killarna som tingas endast är 18 år gamla och är, oftast, långt ifrån vad de kommer att vara i NHL. Det kan svänga fort åt båda hållen.

Bara för att man draftas tidigt är det inte en garanti för att det kommer att bli en NHL-stjärna.

Här listas därför tio spelare i närminne (2006-2012) som draftades i den första rundan av NHL-draften men som aldrig etablerade sig i världens bästa hockeyliga och som aldrig kom upp speciellt många NHL-matcher när allt var sagt och gjort.

2012 är det senaste året som tittas på här de flera av spelarna som draftas senare fortfarande är tillräckligt unga för att fortfarande ta sig in till NHL även om de inte levde upp till sin potential från början.

Vi börjar direkt med det största namnet på listan. Griffin Reinhart, storebror till Buffalo Sabres-stjärnan Sam Reinhart, draftades fyra 2012 av New York Islanders. Den då 18-årige backen spåddes då en otrolig framtid och förväntades bli en toppback i NHL.

Reinhart imponerade i WHL med Edmonton Oil Kings inför sitt draftår. Han hade hela paketet, en stor och tuff back som både var stabil i defensiven samt kunde leverera offensivt. Det ledde till att Isles satsade på backen och han spenderade därefter ytterligare två säsonger i WHL. Hans produktion avtog dock lite men Reinhart var fortfarande efter viktig pjäs i Oil Kings och under sina fyra år i klubben blev han WHL-mästare två gånger och 2014 utsågs han också till WHL-slutspelets MVP. Det blev även två JVM-turneringar med Kanada för den store talangen.

Han tog sedan klivet in i Islanders och fick chansen direkt i premiärmatchen 2014/15 men det blev bara åtta NHL-matcher den säsongen och Reinhart var ganska osynlig. Inför säsongen därpå trejdades backen till Edmonton Oilers mot ett förstarundeval och ett andrarundeval. Det visade sig bli en rejäl fiaskotrejd för Oilers då Islanders använde de draftvalen för att tinga Anthony Beauvillier OCH Mathew Barzal. Griffin Reinhart spelade 29 matcher i Edmonton men imponerade aldrig och skickades ner till AHL där han blev kvar. 2017 valdes han av Vegas Golden Knights i expansionsdraften men Reinhart fick återigen endast spela i farmarligan. Det var en storväxt back som var rejäl i defensiven men han visade sig vara alldeles för trög på skridskorna samt för seg i tanken för att lyckas i världens bästa hockeyliga.

2019 flyttade Reinhart bort från Nordamerika och spelade i den kinesiska KHL-klubben Kunlun Red Star. Där blev det bara två poäng på 33 matcher och Reinhart fick inte stanna kvar länge i Kunlun. Därefter har han varit klubblös och det är osäkert vad som kommer att hända med Reinharts karriär.

2008 draftade Chicago Blackhawks ett riktigt intressant namn. Kyle Beach, en stor och kraftfull forward som inte höll tillbaka i det tuffa spelet, tingades av Blackhawks som elfte spelare efter ett antal starka säsonger i AHL. Han spåddes då kunna bli ett fint komplement till redan etablerade stjärnorna Jonathan Toews och Patrick Kane då Beach skulle bidra med ett annat spel som en powerforward.

Säsongen 2009/10, när Chicago vann sin första Stanley Cup under dynastiåren, spelade Kyle Beach i Spokane Chiefs och vann då WHL:s skytteliga med 52 mål på 68 matcher. Beach fick dock aldrig spela en enda NHL-match för Blackhawks. Den storväxte forwarden var nästan lite för vild ute på isen och låg hela tiden på gränsen, och passerade den flera gånger. En lite elak spelare som drog på sig väldigt mycket utvisningsminuter.

Kanadensaren har faktiskt gjort ett gästspel i Sverige då han lånades in till HV71 2013 men Beach blev inte långvarig i Jönköping då HV valde att inte förlänga med busen efter att han dragit på sig 35 utvisningsminuter på sju matcher i SHL. Det blev aldrig något NHL-spel för Kyle Beach som sedan har spelat i Österrike, Tyskland och Ungern. För tillfället tillhör han Black Dragons Erfurt i den tyska tredjeligan.

Brandon Gormley borde vara ett känt namn för de flesta svenska hockeyfans, detta efter att han spelat SHL-hockey med både Mora och Frölunda.

Den kanadensiska backen draftades som 13:e spelare av Phoenix Coyotes 2010 och imponerade i WMJHL-laget Moncton Wildcats. 2012 spelade han JVM för Kanada och var lagets poängbästa back – tillsammans med Dougie Hamilton – när det kanadensiska laget vann brons efter att ha förlorat semifinalen mot Ryssland.

Hans fina spel som junior överfördes dock inte riktigt till den stora scenen. Gormley presterade visserligen hyfsat i AHL och fick därmed chansen till NHL-spel i både Arizona Coyotes (32 matcher) och Colorado Avalanche (26 matcher) utan att riktigt visa att han förtjänade en permanent plats i världens bästa liga.

Brandon Gormley fastnade sedan i farmarligan och flyttade därför till Europa och Sverige för spel i Mora 2017. Där var han en av lagets mest framträdande backar i vad som annars var ett svagt lag. 2019 värvades Gormley till Frölunda där han blev en viktig injektion i ett lag som sedan också gick och vann SM-guld. Efter ett skadefyllt fjolår lämnade kanadensaren Frölunda och Brandon Gormley spelar nu i den tyska ligan.

Inför draften 2011 var Tyler Biggs en av de hetaste amerikanerna. Han hade varit lagkapten för det amerikanska utvecklingslaget samt varit assisterande kapten för USA vid U18-VM. Biggs hade även levererat bra med poäng i det amerikanska utvecklingsprogrammet.

Toronto Maple Leafs hade det 25:e och 30:e valet i draften men kände så starkt för Tyler Biggs att man inte vågade vänta till sitt eget val då man var rädda för att någon annan skulle tinga fowardstalangen. Då trejdade man till sig det 22:a valet från Anaheim Ducks i utbyte mot det 30:e samt det 39:e valet och valde sedan Tyler Biggs. Han skulle dock aldrig komma att spela en enda NHL-match i sin karriär medan Anaheim använde Maple Leafs val för att drafta både Rickard Rakell och stjärnmålvakten John Gibson.

Biggs, som vann JVM-guld med USA 2013, spenderade några år i Torontos AHL-lag men var skadedrabbad och skickades sedan till Pittsburgh Penguins tillsammans med Phil Kessel i en trejd. Därefter blev det främst spel i ECHL, farmarligans farmarliga, för forwarden. Han spenderade flera år i ECHL samt spenderade en halv säsong i den brittiska ligan EIHL. Nu har dock 27-åringen avslutat sin hockeykarriär.

Ännu en storväxt back som spåddes bli en topp fyra-back i NHL. Siemens valdes elva 2011 av Colorado Avalanche och jämfördes då med Brent Seabrook och bedömdes ha liknande egenskaper som legendaren Scott Stevens. Duncan Siemens skulle alltså vara en riktigt fin defensiv back med starka fysiska egenskaper.

I juniorlaget Saskatoon Blades spelade Siemens tillsammans med den nuvarande Frölundabacken Stefan Elliott och duon utgjorde ett framgångsrikt backpar i WHL. Duncan Siemens hade då fina offensiva siffror såväl som sitt stabila spel i defensiven. När Elliott försvann från Blades tappade dock Siemens i sitt offensiva spel.

Duncan Siemens blev dock sedan en AHL-spelare i flera år som endast fick ett par chanser till NHL-spel med ”Avs”. Han hade dock stora problem med skador och hade svårt att spela en hel säsong då han alltid plågades av något. Så sent som säsongen 2017/18 fick backen dock spela 16 NHL-matcher i Colorado och sköt då bland annat sitt första, och enda mål, i världens bästa hockeyliga.

Han blev dock inte sedan kvar i Avalanche och fick skriva ett AHL-kontrakt för Milwaukee Admirals. Efter 2019 har det dock inte blivit något mer spel för Duncan Siemens och 27-åringen har nu avslutat sin aktiva hockeykarriär.

Den 27-årige kanadensaren Mark McNeill draftades i förstarundan av Chicago Blackhawks 2011 men nu spelar han i stället i Vita Hästen. En minst sagt intressant karriärsresa.

McNeill öste in poäng i WHL-laget Prince Albert Raiders vilket ledde till att han tingades som 18:e spelare av Blachawks i NHL-draften. Han spelade sedan också både U18-VM samt JVM för Kanada. 2013 tog han sedan klivet till Chicago organisation men klubben var då mitt uppe i en dynastitid vilket gjorde att det var väldigt svårt för en sådan som McNeill att få chansen i NHL.

Han imponerade i AHL och togs ut till farmarligans All Star-match 2015. Året därpå fick han göra NHL-debut för Blackhawks. 2017 trejdades han till Dallas Stars och fick spela en NHL-match för klubben. Annars har det blivit exklusivt AHL-spel för McNeill.

2019 tröttnade han på att harva i AHL och han flyttade till Europa för spel i österrikiska EHC Linz. Därefter var kanadensaren klubblös en längre tid men i december 2020 värvades Mark McNeill till allsvenska Vita Hästen där han nu gjort fyra poäng på sex matcher.

En storväxt back med sina främsta egenskaper i det fysiska samt defensiva spelet. Låter det bekant? Dylan McIlraths story liknar flera andra på den här listan. Han draftades oväntat tidigt i draften 2010, som tia av New York Rangers, och det var främst hans storlek som lockade Rangers.

Efter några år i juniorligan inledde McIlrath i AHL och fick sedan chansen i New York Rangers efter ett par säsonger i farmarligan. 2015/16 fick den Winnipeg-fostrade backen spela 34 NHL-matcher i Rangers och gjorde fyra poäng. Men han klarade inte riktigt av att ta klivet på allvar, främst för sin bristande skridskoåkning. Han trejdades sedan till Florida Panthers och spelade fem matcher där innan han trejdades vidare till Detroit Red Wings.

Efter flera år i farmarligan fick Dylan McIlrath faktiskt chansen till någorlunda regelbunden speltid i NHL igen den senaste säsongen då han spelade 16 matcher i Detroit som kom sist i NHL. Till den här säsongen tvingas dock 28-åringen inleda säsongen i AHL igen.

Inför draften 2007 hade Hamill haft en supersäsong i WHL med Everett Silvertips då han gjorde 93 poäng på 69 matcher vilket var tillräckligt bra för att vinna poängligan. Han utglänste då spelare som Martin Hanzal, Milan Lucic, Devin Setoguchi, Bud Holloway och Oscar Möller som också spelade i WHL den säsongen.

Det ledde till att Zach Hamill draftades av Boston Bruins som åttonde spelare och skrev ett kontrakt med klubben bara en månad efter draften. Han hade sedan ett par imponerande säsonger i AHL men var på den berömda skarven mellan farmarligan och NHL-spel. Det gjorde att han bara fick spela 20 NHL-matcher för Bruins innan han trejdades till Washington 2012.

Hamill fick dock inte någon mer NHL-chans utan lämnade Nordamerika 2014. Därefter har det tidigare forwardslöftet hoppat omkring rejält. På fyra år blev det spel i KHL, Finland, Schweiz, Tyskland, Norge och Tjeckien för Hamill. Under samma period hann centern även med en säsong i Hockeyallsvenskan med Björklöven där han gjorde 18 poäng på 29 matcher.

Zach Hamill spelar för tillfället i franska Angers.

En storväxt back med… ja, ni kan storyn vid det här laget. Alex Plante draftades som 15:e spelare av Edmonton Oilers 2007 efter att efter att ha visat fina egenskaper både i defensiven och offensiven i WHL med Calgary Hitmen. Plante var också en tuffing som spelade på gränsen och drog på sig mycket utvisningsminuter.

Han tog steget till Edmonton 2009/10 där han främst var en AHL-spelare och endast fick chansen i elva NHL-matcher under tre säsonger. Efter 2013 flyttade Plante till Europa för spel i Österrike och säsongen därpå spelade han i Lörenskog i den norska ligan. I Norge var han den spelare som drog på sig flest utvisningsminuter i hela ligan med 189 minuter på 43 matcher.

Här tar dock Alex Plantes historia en vändning. 2015 lämnade han Europa för spel i Asien då han skrev på för sydkoreanska Anyang Halla. Där har backen blivit asiatisk mästare tre gånger och sedan 2017 är han även sydkoreansk medborgare. Det innebär att han fick spela hemma-OS i Pyeongchang för Sydkorea 2018, det har även blivit spel i tre VM för Alex Plante.

Den högst draftade finländske målvakten i NHL:s historia är Kari Lehtonen som tingades som tvåa av Atlanta Trashers 2002. Tvåa på den listan är Riku Helenius då han draftades som 15:e spelare av Tampa Bay Lightning 2006. Detta efter att den dåvarande målvaktstalangen imponerat stort i U18-VM och burit Finland till ett silver med sina 94,2 i räddningsprocent och 1,83 insläppta mål per match. Han utsågs till mästerskapets bäste målvakt.

Helenius tog klivet in i Tampas organisation 2008 och fick då göra sitt enda NHL-framträdande då han hoppade in och vaktade kassen i sju minuter av en match mot Philadelphia Flyers där finländaren faktiskt höll nollan. Sedan hoppade han mellan AHL och ECHL innan Tampa lånade ut målvakten till Södertälje 2010 där Riku Helenius spelade 41 matcher under två säsonger (kvalspel inräknat).

2012 återvände han hem till Finland och gjorde succé i Liiga för JYP. Laget blev finska mästare och Helenius vann målvaktsligan samt fick ta emot utmärkelsen som ligans bästa målvakt. Det ledde till ett nytt NHL-kontrakt med Tampa Bay Lightning men återigen blev det endast AHL- eller ECHL-spel för finländaren.

Därefter har Riku Helenius spelat för Jokerit i KHL samt gjort flera säsonger i Finland utan att nå samma höjder som tidigare. För tillfället spelar han i Dresdner Eislöwen i den tyska andraligan.

