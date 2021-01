Svenskbacken lämnade skadad – sänktes av stjärnan

Pittsburgh må ha vunnit nattens match mot Washington med 5–4 efter övertid, men segern kan ha blivit dyrköpt för Penguins.

Både finländaren Juuso Riikola och svenske backen Marcus Pettersson tvingades utgå från matchen med misstänkta överkroppsskador.

Petterssons skada uppkom i mittperioden efter en tackling från Washingtons stjärnforward T.J. Oshie. Den svenske backen hade precis spelat ifrån sig pucken när Oshie sänkte 24-åringen med en tackling som svensken inte alls var beredd på.

Major penalty on TJ Oshie for this hit on Marcus Pettersson, reduced to a minor for interference. Do not believe the head was the main point of contact, blindside not technically illegal pic.twitter.com/yGkEVioWn9