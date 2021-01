Ex-stjärnans lyft – blev historisk i natt

Bobby Ryan köptes ut från sitt kontrakt med Ottawa Senators och valde att skriva ett ettårskontrakt värt en miljon dollar med Detroit Red Wings inför den här säsongen.

I Michigan har Ryan verkat fått den nystart han behövt. Efter att ha nätat i sin debutmatch för klubben och följt upp det med dubbla mål i förlustmatchen mot Blue Jackets senare stod Ryan för ytterligare ett mål när Red Wings i natt fick revansch på Columbus.

Den 33-årige amerikanen sköt sitt fjärde mål på de tre inledande matcherna när han i den andra perioden överlistade Elvis Merzlikins i Columbusmålet med sitt 2–1-mål.

Målet var historiskt, då Ryan blev i och med målet blev den förste spelaren i Red Wings historia att göra fyra mål på sina tre inledande matcher, enligt NHL PR.

