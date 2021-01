Debutförlust för Lias när storstjärnan nådde milstolpe

Efter att ha följt de två inledande uddamålsförlusterna från sidan fick Lias Andersson själv vara med om en ny uddamålsförlust i natt. Den svenske 22-åringen fick spela drygt tio minuter när hans Los Angeles Kings förlorade mot Colorado Avalanche med 2–3 och därmed göra sin debut i sin nya klubb.

Annars handlade matchen mycket om Colorados storstjärna Nathan MacKinnon, vars två passningspoäng innebar att han nådde milstolpen 500 poäng i NHL. Kanadensaren blev därmed den sjunde spelaren i klubbens historia att nå milstolpen, enligt NHL PR.

Nathan MacKinnon has two assists for the @Avalanche tonight and boosted his career totals to 191-309—500. He became the seventh player in franchise history to reach the 500-point mark. #NHLStats pic.twitter.com/MgBVNWGoMB