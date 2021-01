Otäcka scener – matchen avbryts

Otäcka scener utspelade sig i ABB Arena under tisdagskvällen.

Modos Sebastian Ohlsson landar otäckt på huvudet efter en tackling och låg sedan länge orörlig på isen. Matchen har avbrutits Ohlsson har avförts med ambulans till sjukhus.

Matchen mellan Västerås och Modo har avbrutits.

Detta efter en otäck situation där Modos Sebastian Ohlsson landar olyckligt på huvudet efter en tackling av Västerås Lukas Zetterberg.

Här är tacklingen på Modos Sebastian Ohlsson. Otäck landning. pic.twitter.com/jkpnIum4lB — DrHockey (@DoktorHockey) January 19, 2021

Zetterberg fick matchstraff för boarding medan Ohlsson länge låg orörlig på isen.

– Just när Ohlsson ska läcka väck pucken så sätter Zetterberg in en tackling. Det är väl mer att han landar väldigt olyckligt, säger C More-experten Tobias Forsberg i sändningen och fortsätter:

– Jag vet inte om han inte uppfattar att Zetterberg kommer där. Det är väldigt olyckligt att han inte hinner ta emot sig.

Matchen avbröts så att man kunde köra in ambulansen på isen för att Ohlsson skulle kunna få vård av ambulanspersonalen.

Sebastian Ohlsson fick ligga på isen i 20 minuter innan han lyftes in i ambulansen som kunde lämna isen vid 20:27.

Ohlsson såg ut att kunna röra på sig efter ett tag och på Twitter skriver Modo att han är talbar.

Sebastian Ohlsson kommer att föras till sjukhus, men han är talbar och vid gott mod. Vi kommer uppdatera när vi vet någonting mer. Kriga Sebbe! #modose — MODO Hockey (@MODO_Hockey) January 19, 2021

Lagen är ute på isen och värmer upp för att återuppta matchen igen. Ställningen är 1-1 i mitten av den andra perioden.

(Senast uppdaterat 20:35)

Texten uppdateras...

Matchrapporter: Låg under med 4-0 – Modo vände och vann galen match Björklöven tog bonuspoängen borta mot VIK Hockey Oscar Nord tvåmålsskytt för AIK i segern mot Modo